Черноморская ОТГ не хочет объединения Очаковского района

10.07.17 08:38Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Черноморская объединенная теробщина не видит перспектив создания единой общины в Очаковском районе. По мнению главы ОТО Андрея Дмитренко, в случае объединения проблемы большинства людей останутся без рассмотрения.

Об этом сообщает интернет-издание «Очаков.NET».

«Максимализм должен быть во всем разумным. Мы все считаем деньги. Давайте посчитаем, как человеку обратиться к первому лицу в общине. В общине с 5-ти тысяч человек это сделать сложно, а в общине с 30-тью тысяч человек, это будет вообще невозможно. У нас в общине 4 тысячи 200 человек — я могу раз в неделю выехать и то не всегда. А людям необходимо обращаться, у кого-то вопросы имущества, у кого-то земельные», — уверен Дмитренко.

Он отмечает, что оптимальная община — это 5 тысяч населения, свыше этого количества людей потянет за собой увеличение административного штата. Он также добавил, чтобы не говорили районные и областные депутаты — решают люди.

«Депутаты пускай кричат, люди решают. Я был на встрече с президентом в Одессе, принципиальная позиция президента, я вам дословно процитирую: «Наша принципиальная позиция — реформа должна быть добровольной», то есть должна идти от громады, если у громады нет желания, то пусть депутаты хоть в блин разобьются. Депутаты представляют интересы общины и должны их отстаивать, — добавил Дмитренко.

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