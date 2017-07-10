В селе Грушевка Первомайского района зафиксирован факт незаконной вырубки деревьев

Выехав на место председатель райгосадминистрации совместно с сотрудниками полиции провели все необходимые действия для фиксации факта незаконной вырубки деревьев. Сейчас организовано дежурство, и проводятся процессуальные действия.

Как сообщает Первомайская РГА, 8 июля поступила информация, что возле села Грушевка, найдено стволы деревьев длиной от 3-х до 5-ти метров.

Уже сегодня, 10 июля, планируется проведение совещания по этому поводу, для предотвращения и предупреждения подобных случаев.

Первомайская районная государственная администрация обращается ко всем жителям с просьбой сообщать о подобных случаях по телефону (05161) 4-20-21, или 102.

Сохранение лесных насаждений - приоритетные задачи администрации в области охраны окружающей среды, не только для нас, но и для будущих поколений.