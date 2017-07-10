В Николаеве продают опасные игрушки

10.07.17 09:39Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Спиннеры, которые в последнее время ворвались на рынок, свободно продают в Николаеве, хотя в странах ЕС эти игрушки будут отозваны и изъяты с рынка с обязательным его уничтожением и запретом импорта.

Так, в самом центре Николаева на ул. Соборной их можно купить в отдельно стоящем киоске по 50 грн, а на рынках по 25-30 грн.

О том, что игрушка представляет опасность для детей, передает ГолосUA. Как сказано в сообщении, спиннер не соответствует требованиям Директивы по безопасности игрушки и соответствующим европейским стандартам EN62115.

По информации областного управления Госпродпотребслужбы, на территории ЕС уполномоченными госорганами принято решение об отзыве продукта от конечных потребителей, изъятие продукта с рынка с обязательным его уничтожением и запрет импорта на границе Европейского Союза.

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