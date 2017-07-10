Власти Николаевщины обвинили жителей Баштанки в разгроме реконструированного городка «Сказка»

10.07.17 10:11Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации обвинило жителей Баштанки в том, что они якобы разгромили недавно реконструированный местный городок «Сказка».

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат облсовета Геннадий Рубский.

По его словам, именно управление капстроительства выступало заказчиком реконструкции:

— Все знают, что в городке «Сказка» состоялась реконструкция: появились башня с водопадом, озеро с фонтананом и площадка для катания на роликах. Сегодня ни один объект нормально не функционирует! Причиной этому является безответственное отношение к своим обязанностям Управление капитального строительства облгосадминистрации, которое и было заказчиком реконструкции городка «Сказка». Они проводили торги, выбирали подрядную организацию, а главное — осуществляли технический надзор.

Депутат добавил, что в ОГА обвинили баштанцев в разгроме городка. Таким образом, управление капитального строительства пытается устраниться от выполнения своих обязательств.

— Ко мне поступило обращение от руководства Баштанки с просьбой посодействовать в решении этого вопроса. Эта проблема была озвучена мной на последней сессии областного совета, и депутаты поддержали инициативу создания рабочей группы. В конце июня, мы выехали на место и изучили вопрос. Наши выводы и рекомендации представлены на рассмотрение комиссии по вопросам ЖКХ, чтобы об этой проблеме знала вся область. Руководство управления капитального строительства утверждает, что это мы с вами, баштанцы, за эти полтора года разграбили и разгромили новое строение, что по нашей вине не работает водопад и отпали камни. Этим самым они пытаются устраниться от выполнения своих обязательств, сделать нас виновными и оставить один на один с этой проблемой, — подытожил Геннадий Рубский.

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