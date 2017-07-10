В Николаеве «маршрутчик» нахамил пассажирке и пообещал проезд по 40 гривен

Жительница Николаева Елена Кошелева рассказала об инциденте с водителем маршрутного такси №1, который произошел в воскресенье, 9 июля. В ответ на просьбу горожанки, страдающей астмой, потушить сигарету мужчина ей просто нагрубил.

Об этом Елена рассказала в социальной сети Facebook.

– Ехала вчера на 1 маршруте. Очень плохо себя чувствовала, а тут еще водитель закурил во время перевозки. На мое замечание ответил откровенным хамством, – написала она.

При этом у водителя нашились сторонники среди пассажиров, которые не увидели ничего плохого в курении в салоне во время движения.

– Мужчина в салоне поддержал его. Ну, мол, волнуется человек. Машина барахлит-вот и закурил. Когда я сказала, что за такой сервис и 4 гривен много, водитель ответил, что и по сорок платить будем. Ну, вот как им не борзеть, если пассажиры их поддерживают, – заключила Елена.