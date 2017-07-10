Ветераны николаевского баскетбола вошли в «топ-10» на чемпионате мира в Италии

Команда николаевских ветеранов баскетбола «Амико», чемпион Украины в возрастной категории 60+, возвращается с ветеранского чемпионата мира в Италии с шестью победами и одним проигрышем сильной немецкой команде на начальном этапе соревнований.

Однако формула турнира была такой, что наши земляки заняли всего лишь десятое место из 28 команд. В составе «Амико» выступали известные мастера Александр Петров и Александр Шнейдер, а также именитые аматоры этой игры во главе с президентом клуба профессором Юрием Жуковым.

Сборная Украины в возрастной категории 50+, куда был призван николаевец Андрей Бережинский, заняла четвертое место. А Борис Гоцуляк и Николай Дробицко выступали за сборную Украины в возрастной группе 70+ (эта категория игроков впервые участвовала в соревнованиях такого уровня). Эта команда стала седьмой.

В чемпионате мира-2017 участвовало более 400 команд, в том числе семь украинских. Золотыми медалями порадовала женская сборная страны в категории 45+.