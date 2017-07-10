За неделю на Николаевщине совершено 817 преступлений, раскрыто только 202 На минувшей неделе подразделения полиции Николаевской области зарегистрировали 817 преступлений, из которых 175 тяжких и особо тяжких. За указанный период правоохранителями раскрыто 202 уголовных преступления, в том числе 74 тяжких. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама