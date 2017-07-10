26.06.17 16:552410
За неделю на Николаевщине совершено 817 преступлений, раскрыто только 202
|10.07.17 14:37
|49
|0
На минувшей неделе подразделения полиции Николаевской области зарегистрировали 817 преступлений, из которых 175 тяжких и особо тяжких.
На минувшей неделе подразделения полиции Николаевской области зарегистрировали 817 преступлений, из которых 175 тяжких и особо тяжких.
За указанный период правоохранителями раскрыто 202 уголовных преступления, в том числе 74 тяжких. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.