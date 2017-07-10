Работа мечты: Самые лучшие профессии в мире

10.07.17 14:57Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Конечно, лучшая работа, по мнению большинства – та, где мало работы и много денег. Но, оказывается, в мире есть люди, которые по утрам просыпаются с улыбкой, ведь им идти на работу мечты!

5. Тестировщик кроватей

Да, есть и такие эксперты. Обыкновенно их нанимают крупные корпорации и компании, выпускающие товары для домашнего уюта. Главная задача этих сотрудников, вовремя перемещаться с кровати на кровать, с дивана на диван и при этом описывать свои ощущения в отчетах. Кроме всего, такие сотрудники обыкновенно тестируют также постельное белье и текстиль для спальной мебели.

4. Ресторанный критик

3. Бета-тестер компьютерных игр

В наш технически развитый век множество людей имеет множество компьютерных устройств и гаджетов. Многие люди сидят часами в социальных сетях, другие же проводят не меньше времени за играми. Так вот для таких любителей поиграть, и существует должность бета-тестера компьютерных игр. Всё, что требуется от работника – это играть, играть и ещё раз играть, находя всякие ошибки, баги и кривые моменты в игре. Вы первыми играете в новые игрушки, вы чувствуете в процессе создания этих игрушек, вам платят за то, что вы играете. Разве не это профессия мечты любого геймера?!

2. Смотритель райского острова

На втором месте нашего рейтинга профессий мечты находится действительно потрясающая работа, на которую, я думаю, согласиться каждый. Работа смотрителя острова заключается в том, что бы жить на острове и смотреть, что бы всё было нормально. Всё! Больше ничего не надо! Вы живёте на райском острове, присматриваете за домиком, может за парой попугаев и какими-нибудь лодками и всё. Больше от вас ничего не требуется. Это всё равно, что присматривать за чьей-то квартирой. Немножко прибрались, полили цветочки, покормили собачку и всё. Что же делать в остальное время? Да что хотите! Вы можете загорать на пляже, рыбачить, купаться, смотреть телевизор или играть в компьютер – это уже ваше дело.

1. Профессиональный путешественник

Золотую медаль нашего рейтинга получает профессия, которой в глубине души мечтает заниматься каждый. Профессиональный путешественник – это человек, которые ездит по разным красивым местам, городам и странам, посещает всевозможные местные рестораны, гостиницы, винодельни, участвует в праздниках и обычаях местных жителей, а потом пишет об этом статьи или делает всё это перед объективом камеры для какого-либо телеканала. Вы просто путешествуете по миру за счёт работодателя и получаете за это хорошую зарплату. Что может быть лучше?!

Похожие новости

07.06.17 15:55Немецкие компании готовы брать на работу больше украинцев

21.04.17 20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

04.03.17 20:40Названы самые скучные профессии в мире

03.03.17 08:54Стал известен средний размер взятки в Украине и в мире

05.02.17 19:30Как украинцам уехать на работу в Италию

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 10.07.2017

Закругление верхнее-левое

16:57Министр инфраструктуры прогнозирует, что полеты Ryanair в Украину отменят

16:37Медработницы, отказавшие лечить журналистку с луганской пропиской, уволены

16:28В Лондоне создали уникальный бесплатный отель для любителей сериалов Netflix

16:15Курс валют на 10 июля

16:03Гройсман оценил потери ВВП от агрессии России

15:45Мотоболісти з Миколаївщини у Вишняках завоювали Кубок України

15:26Порошенко обвинил Россию в кибератаке

15:10Впервые в истории: У английской королевы появился чернокожий адъютант

14:57Работа мечты: Самые лучшие профессии в мире

14:37За неделю на Николаевщине совершено 817 преступлений, раскрыто только 202

14:23На Донбассе более 400 человек пропали без вести

14:12На Филиппинах умер самый старый бегемот

14:01На Миколаївщині молода жінка стала інвалідом з вини анестезіолога – справу вже розглядає суд

13:52В Винницкой области четыре человека погибли в ДТП

13:32Скандальный николаевский пикетчик Ильченко взялся за судей

13:24Плохое настроение губернатор Николаевщины заедает телятиной с макаронами

13:15Скандал на Николаевщине: жители намерены перекрыть трассу

12:55В Киеве легковушка зависла на краю моста

12:47Парубий не хочет закрывать текущую сессию Рады

12:34Ветераны николаевского баскетбола вошли в «топ-10» на чемпионате мира в Италии

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.06.17 16:552410

Харьковчанка надела на голову пакет и задохнулась

26.06.17 17:083140

Не покупайте это масло никогда! В Европе оно давно запрещено…

26.06.17 17:212680

Выпускной бал на Николаевщине закончился массовой дракой со стрельбой и поножовщиной

26.06.17 17:352800

В Николаеве контролер трамвая ударила девочку безбилетницу (видео)

Самые читаемые

02.07.17 11:0010710

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

08.07.17 23:175620

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

02.07.17 20:225450

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

03.07.17 18:154910

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама