Работа мечты: Самые лучшие профессии в мире

Конечно, лучшая работа, по мнению большинства – та, где мало работы и много денег. Но, оказывается, в мире есть люди, которые по утрам просыпаются с улыбкой, ведь им идти на работу мечты!

5. Тестировщик кроватей

Да, есть и такие эксперты. Обыкновенно их нанимают крупные корпорации и компании, выпускающие товары для домашнего уюта. Главная задача этих сотрудников, вовремя перемещаться с кровати на кровать, с дивана на диван и при этом описывать свои ощущения в отчетах. Кроме всего, такие сотрудники обыкновенно тестируют также постельное белье и текстиль для спальной мебели.

4. Ресторанный критик

3. Бета-тестер компьютерных игр

В наш технически развитый век множество людей имеет множество компьютерных устройств и гаджетов. Многие люди сидят часами в социальных сетях, другие же проводят не меньше времени за играми. Так вот для таких любителей поиграть, и существует должность бета-тестера компьютерных игр. Всё, что требуется от работника – это играть, играть и ещё раз играть, находя всякие ошибки, баги и кривые моменты в игре. Вы первыми играете в новые игрушки, вы чувствуете в процессе создания этих игрушек, вам платят за то, что вы играете. Разве не это профессия мечты любого геймера?!

2. Смотритель райского острова

На втором месте нашего рейтинга профессий мечты находится действительно потрясающая работа, на которую, я думаю, согласиться каждый. Работа смотрителя острова заключается в том, что бы жить на острове и смотреть, что бы всё было нормально. Всё! Больше ничего не надо! Вы живёте на райском острове, присматриваете за домиком, может за парой попугаев и какими-нибудь лодками и всё. Больше от вас ничего не требуется. Это всё равно, что присматривать за чьей-то квартирой. Немножко прибрались, полили цветочки, покормили собачку и всё. Что же делать в остальное время? Да что хотите! Вы можете загорать на пляже, рыбачить, купаться, смотреть телевизор или играть в компьютер – это уже ваше дело.

1. Профессиональный путешественник

Золотую медаль нашего рейтинга получает профессия, которой в глубине души мечтает заниматься каждый. Профессиональный путешественник – это человек, которые ездит по разным красивым местам, городам и странам, посещает всевозможные местные рестораны, гостиницы, винодельни, участвует в праздниках и обычаях местных жителей, а потом пишет об этом статьи или делает всё это перед объективом камеры для какого-либо телеканала. Вы просто путешествуете по миру за счёт работодателя и получаете за это хорошую зарплату. Что может быть лучше?!