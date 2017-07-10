Медработницы, отказавшие лечить журналистку с луганской пропиской, уволены

10.07.17 16:37Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Медработниц Николаевской городской больницы №4, которые отказались принять на лечение журналистку с луганской пропиской Дарью Дьячкову, уволили «по собственному желанию».

Об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь Николаевского облздрава.

Он опубликовал фото заявлений об увольнении двух медработниц — медрегистратора поликлиники Даниленко Н.В. и младшую медсестру Ткаченко И.Л.

— В ситуации с Дарьей Дьячковой разобрались. Главное — помощь оказана. Возможно кто-то кого-то не понял... Проверка проведена. Результаты: медрегистратор, не выписавшая карточку, и санитарка, уверенная что пациентку точно не примут, в этом лечебном учреждении не нужны, — пишет Багрянцев

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