Медработницы, отказавшие лечить журналистку с луганской пропиской, уволены Медработниц Николаевской городской больницы №4, которые отказались принять на лечение журналистку с луганской пропиской Дарью Дьячкову, уволили «по собственному желанию». Об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь Николаевского облздрава. Он опубликовал фото заявлений об увольнении двух медработниц — медрегистратора поликлиники Даниленко Н.В. и младшую медсестру Ткаченко И.Л. — В ситуации с Дарьей Дьячковой разобрались. Главное — помощь оказана. Возможно кто-то кого-то не понял... Проверка проведена. Результаты: медрегистратор, не выписавшая карточку, и санитарка, уверенная что пациентку точно не примут, в этом лечебном учреждении не нужны, — пишет Багрянцев Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама