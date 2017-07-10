Украина введет биометрику для иностранцев

10.07.17 17:55Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Меры значительно усилят возможности для борьбы с терроризмом, считают в СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы, в частности, внедрения процедуры сбора биометрических данных у въезжающих в страну иностранцев.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", – цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 10 июля.

Президент подчеркнул, что будут сняты биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. "Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", – добавил он.

Порошенко отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов выполнены, и сегодня МИД Украины и Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

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