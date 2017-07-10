Управление полиции Николаева потратит на техобслуживание своего транспорта более миллиона гривен

10.07.17 18:37Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Управление полиции охраны в Николаевской области провело тендер на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию мототранспортных средств и сопутствующего оборудования. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Речь идет о ремонте и техническом обслуживании транспортных средств управления полиции охраны, в частности Mitsubishi Outlender, Volkswagen Passad, Daewoo Sens, Daewoo Lanos, «Лад», автомобилей типа ГАЗ, ЗАЗ SENS. Причем, перечень транспортных средств может изменяться управлением полиции.

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Как отмечается в тендерной документации, срок оказания услуг — один рабочий день с момента получения заявки заказчика. В отдельных случаях срок предоставления услуг может продолжаться по письменному согласованию с заказчиком, но не позднее 31 декабря текущего года.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет шесть месяцев или 10 тыс. км пробега транспортного средства со дня подписания Акта приема-передачи оказанных услуг.

В торгах участвовали ООО «Титатранс» и предприниматель Андрей Григорьев.

На сегодняшний день решается вопрос о заключении договора управления полиции охраны с ООО «Титатранс», так его ценовое предложение оказалось более выгодным, чем конкурента. В частности, ООО «Титатранс» запросило за свои услуги 1 млн. 183 тыс. грн.

Фирма зарегистрирована в Николаеве в июле 2016 года. Ее учредителями являются Алексей Гуз, Валерий Кухаренко, Алексей Негров (последний является директором предприятия).

Отметим, что оплата услуг будет осуществляться за счет собственных средств ведомства, так как управление охраны полиции в Николаевской области находится на хозрасчете.

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