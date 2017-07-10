Із 1386 миколаївських ліфтів на сьогодні не працюють 14 — ЖКГ

10.07.17 20:20Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

У 2003 році за рішенням виконкому міської ради запроваджено пілотний проект, який надав можливість укладання прямих договорів між мешканцями багатоквартирних будинків та КП “Миколаївліфт”.

Пілотний проект себе виправдав повністю. З одного боку, мешканці більш оперативно без посередників передають заяви у разі збоїв у роботи вертикального транспорту, а з іншого, отримані кошти від споживачів «на пряму», дають змогу підприємству не втрачати кошти через затримку надходжень від ЖЕПів та виконувати технічне обслуговування ліфтів своєчасно. Проте пілотний проект не позбавляє пільговиків та отримувачів субсидій сплачувати за послуги через житлово-експлуатаційні підприємства та користуватися державною допомогою.

Станом на 01.07.17 із 1386 ліфтів, що перебувають на балансі житлово-експлуатаційних підприємств та обслуговуються КП «Миколаївліфт» та ТОВ «Центрліфт», по 900 ліфтам укладені прямі договори на технічне обслуговування ліфтів між мешканцями, КП «Миколаївліфт», ТОВ «Центрліфт» та житлово-експлуатаційними підприємствами. Робота по укладанню таких договорів триває. Про це повідомляє інтернет-видання "Миколаївська правда".

На сьогодні з технічних причин простоюють 14 ліфтів, з яких 4 ліфта не працюють більше одного місяця. Протягом I півріччя поточного року 161 ліфт мав несправності. Поточний ремонт виконано на 176 ліфтах.

Питання фінансування робіт з ремонту ліфтового парку міста враховано при формуванні бюджету м. Миколаєва на 2017 рік, а виконання робіт заплановано відповідно надходжень цільових видатків.

Похожие новости

30.05.17 13:23В Николаеве до конца года планируют отремонтировать все лифты, которые не работают больше года

29.05.17 17:55Для Варваровки разработают проект водопровода

29.05.17 14:57В Николаеве исполком установил новые тарифы на содержание ряда многоэтажек

26.01.17 10:13Сегодня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

26.01.17 09:42На Николаевщине жители села возмущены повышением стоимости проезда

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 10.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:45Губернатор Николаевщины готов поддержать гей-парад

21:00Мэр Кличко за деньги проведет тренировку с любым желающим

20:51Украина хочет расширить санкции против РФ

20:46Раненые в перестрелке в центре Николаева отказываются давать показания

20:20Із 1386 миколаївських ліфтів на сьогодні не працюють 14 — ЖКГ

20:06Ученые рассказали, как заставить себя быстро уснуть

19:53В Украине выставлен на продажу уникальный «Москвич»

19:33Президент пообещал выделить из бюджета 1,6 млрд грн на вооружение армии

19:18Николаев готовится к отопительному сезону

19:02СНБО отложил законопроект по Донбассу

18:44Кого в Украине первыми заберут на фронт в случае полномасштабной войны

18:37Управление полиции Николаева потратит на техобслуживание своего транспорта более миллиона гривен

18:10Джоан Роулинг написала новую сказку на платье

17:55Украина введет биометрику для иностранцев

17:29Кабмин: цена на газ для населения не изменится

17:14ТОП-5 типичных ошибок велосипедистов

16:57Министр инфраструктуры прогнозирует, что полеты Ryanair в Украину отменят

16:37Медработницы, отказавшие лечить журналистку с луганской пропиской, уволены

16:28В Лондоне создали уникальный бесплатный отель для любителей сериалов Netflix

16:15Курс валют на 10 июля

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.06.17 08:002500

Где 27 июня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

27.06.17 08:132130

В Facebook появится собственная телеплатформа

27.06.17 08:272300

Ушел из жизни николаевский художник Алексей Маркитан

27.06.17 08:392280

Настоятель подводного японского храма 25 лет дружит с рыбой (видео)

Самые читаемые

02.07.17 11:0011060

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:226050

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:175940

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:155020

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама