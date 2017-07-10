Із 1386 миколаївських ліфтів на сьогодні не працюють 14 — ЖКГ

У 2003 році за рішенням виконкому міської ради запроваджено пілотний проект, який надав можливість укладання прямих договорів між мешканцями багатоквартирних будинків та КП “Миколаївліфт”.

Пілотний проект себе виправдав повністю. З одного боку, мешканці більш оперативно без посередників передають заяви у разі збоїв у роботи вертикального транспорту, а з іншого, отримані кошти від споживачів «на пряму», дають змогу підприємству не втрачати кошти через затримку надходжень від ЖЕПів та виконувати технічне обслуговування ліфтів своєчасно. Проте пілотний проект не позбавляє пільговиків та отримувачів субсидій сплачувати за послуги через житлово-експлуатаційні підприємства та користуватися державною допомогою.

Станом на 01.07.17 із 1386 ліфтів, що перебувають на балансі житлово-експлуатаційних підприємств та обслуговуються КП «Миколаївліфт» та ТОВ «Центрліфт», по 900 ліфтам укладені прямі договори на технічне обслуговування ліфтів між мешканцями, КП «Миколаївліфт», ТОВ «Центрліфт» та житлово-експлуатаційними підприємствами. Робота по укладанню таких договорів триває. Про це повідомляє інтернет-видання "Миколаївська правда".

На сьогодні з технічних причин простоюють 14 ліфтів, з яких 4 ліфта не працюють більше одного місяця. Протягом I півріччя поточного року 161 ліфт мав несправності. Поточний ремонт виконано на 176 ліфтах.

Питання фінансування робіт з ремонту ліфтового парку міста враховано при формуванні бюджету м. Миколаєва на 2017 рік, а виконання робіт заплановано відповідно надходжень цільових видатків.