Раненые в перестрелке в центре Николаева отказываются давать показания

Двое раненных участников перестрелки на площади Соборной сейчас находятся в больнице под охраной полиции. Говорить о происшествии они отказываются.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, передает "Шиповник".

Как сообщают в ведомстве, сейчас раненые находятся под стражей в медучреждении.

— Сейчас правоохранителями устанавливается причина конфликта, поскольку раненые обращаться в правоохранительные органы относительно получения ими телесных повреждений отказываются, а также отказываются от каких-либо объяснений, — говорится в сообщении.

Огнестрельное и холодное оружие, которое использовалось во время совершения хулиганских действий, изъято и направлено на исследование.

10 июля, с учетом собранных в уголовном производстве доказательств, по согласованию с процессуальным руководителем Николаевской местной прокуратуры № 1 одному из злоумышленников предварительно сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 и ч.2 ст.121 УК Украины (хулиганство, тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), другому — по ч.4 ст, 296 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.