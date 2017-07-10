Раненые в перестрелке в центре Николаева отказываются давать показания

10.07.17 20:46Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Двое раненных участников перестрелки на площади Соборной сейчас находятся в больнице под охраной полиции. Говорить о происшествии они отказываются.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, передает "Шиповник".

Как сообщают в ведомстве, сейчас раненые находятся под стражей в медучреждении.

— Сейчас правоохранителями устанавливается причина конфликта, поскольку раненые обращаться в правоохранительные органы относительно получения ими телесных повреждений отказываются, а также отказываются от каких-либо объяснений, — говорится в сообщении.

Огнестрельное и холодное оружие, которое использовалось во время совершения хулиганских действий, изъято и направлено на исследование.

10 июля, с учетом собранных в уголовном производстве доказательств, по согласованию с процессуальным руководителем Николаевской местной прокуратуры № 1 одному из злоумышленников предварительно сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 и ч.2 ст.121 УК Украины (хулиганство, тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), другому — по ч.4 ст, 296 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Похожие новости

10.07.17 16:37Медработницы, отказавшие лечить журналистку с луганской пропиской, уволены

19.02.17 08:52Николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева стала в Сумах чемпионкой Украины

16.02.17 18:15Николаевские школьники сядут за парты 20 февраля

09.02.17 21:00К выходным дням в Николаеве потеплеет, - синоптики

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 10.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:45Губернатор Николаевщины готов поддержать гей-парад

21:00Мэр Кличко за деньги проведет тренировку с любым желающим

20:51Украина хочет расширить санкции против РФ

20:46Раненые в перестрелке в центре Николаева отказываются давать показания

20:20Із 1386 миколаївських ліфтів на сьогодні не працюють 14 — ЖКГ

20:06Ученые рассказали, как заставить себя быстро уснуть

19:53В Украине выставлен на продажу уникальный «Москвич»

19:33Президент пообещал выделить из бюджета 1,6 млрд грн на вооружение армии

19:18Николаев готовится к отопительному сезону

19:02СНБО отложил законопроект по Донбассу

18:44Кого в Украине первыми заберут на фронт в случае полномасштабной войны

18:37Управление полиции Николаева потратит на техобслуживание своего транспорта более миллиона гривен

18:10Джоан Роулинг написала новую сказку на платье

17:55Украина введет биометрику для иностранцев

17:29Кабмин: цена на газ для населения не изменится

17:14ТОП-5 типичных ошибок велосипедистов

16:57Министр инфраструктуры прогнозирует, что полеты Ryanair в Украину отменят

16:37Медработницы, отказавшие лечить журналистку с луганской пропиской, уволены

16:28В Лондоне создали уникальный бесплатный отель для любителей сериалов Netflix

16:15Курс валют на 10 июля

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.06.17 08:002500

Где 27 июня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

27.06.17 08:132130

В Facebook появится собственная телеплатформа

27.06.17 08:272300

Ушел из жизни николаевский художник Алексей Маркитан

27.06.17 08:392280

Настоятель подводного японского храма 25 лет дружит с рыбой (видео)

Самые читаемые

02.07.17 11:0011060

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:226050

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:175940

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:155020

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама