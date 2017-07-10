Губернатор Николаевщины готов поддержать гей-парад

10.07.17 21:45Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что поддержал бы «Марш равенства», если бы ему такое поручение дал премьер-министр или президент.

Об этом он рассказал в программе «HARD з Влащенко» на телеканале «ZIK», передает "Новости.N"

Ведущая поинтересовалась у руководителя Николаевщины, как он считает почему в этом году, в Киеве, на гей-параде не было политиков и чиновников, а также готов ли он поддержать гей-парад.

-Якщо цей парад знаходиться в законній плоскості і це є державна позиція... Зрозуміла річ, не завжди так буває, що те, що ти не хочеш підтримувати, тобі доводиться підтримувати, тому що це є підтримка держави, або законна позиція. Якщо така позиція є, то буду підтримувати, а якщо ні, то вибачте будь-ласка, - сказал Савченко.

Журналистка тогда задала вопрос «в лоб», смог бы губернатор лично выйти и поддержать «Марш равенства», если бы его лично попросил премьер-министр или президент.

-Вони є моїми прямими керівниками, тому вони би не прохали, а надали доручення. Якби вони дали таке доручення, то мені потрібно було його виконати або написати заяву про звільнення, - ответил губернатор.

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