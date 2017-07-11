В Николаеве за последние две недели резко подорожала свинина

В Украине с 1 июля 2017 года было отменено государственное регулирование цен на продукты питания. После такого решения в ближайшее время подорожания не миновать.

Жители Николаева уже не однократно дискутировали о том, что нужно сделать, чтобы человеку хватало денег на нормальное проживание: заплатить за коммунальные услуги, а кому-то и за съемное жилье, купить качественную одежду и хорошие продукты питания, для начала — самые необходимые.

Первое подорожание началось с мяса. В Николаеве, как и во всей Украине бешеной скоростью поднимается цена свинины, пишет "Николаевские известия"

Если еще три недели назад горожане возмущались завышенными ценами на свинину, то сегодня они опять выросли минимум на шесть гривен, что существенно отразится на кошельке пенсионеров, да и не только.

В понедельник, 10 июля, цены на свинину следующие: Балык – 127 гривен Ребро – 91 гривна Лопатка – 100 гривен Подчеревок – 91 гривна Задок – 112 гривен Стейк – 120 гривен Шея – 130 гривен Мерное сало – 42 гривны Кости мясные – 21 гривна Кости голые – 5 гривен Фарш свинина/говядина – 91 гривна

20 июня, свинину николаевцам предлагали по следующей цене: Филе – 123 гривны Лопатка – 94 гривны Стейк – 112 гривен Задок – 105 гривен Балык – 119 гривен Подчеревок – 85 гривен Шея – 123 гривны Ребра – 85 гривен.

Так, цена на свинину поднялась минимум от шести гривен, в то время, как продавец магазина, где мы провели сравнение цен отметила следующее: — У нас подорожание раз в три недели, или раз в месяц, и не больше чем на две-три гривны. Мы стараемся сделать цены приемлемыми для каждого покупателя, чтобы все могли себе позволить купить кусочек мяса, — отметила продавец.

Теперь лишь остается догадываться, какой ширины и глубины должен быть кошелек у покупателей, чтобы позволить себе кусок мяса. Страшно предположить какие цены будут через полгода, ведь напомню, что с 1 июля госрегулирование цен отменили.