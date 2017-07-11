В Николаеве через несколько дней после ремонта дороги асфальт начал разрушаться

Фирма депутата Николаевского горсовета от партии «Наш край» Сергея Шульгача «Николаевавтодор» провела ремонт участка дороги по улице Пушкинской в районе Адмиральской и Никольской, однако после окончания работ уложенный асфальт через несколько дней начал деформироваться и разрушаться под воздействием автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По заказу Службы автомобильных дорог Николаевской области «Николаевавтодор» провел ремонт одной полосы дороги на улице Пушкинской от пересечения с улицей Набережной до перекрестка с улицей Никольской. Однако после выполнения работ на вновь уложенном асфальте начали появляется вмятины, а на некоторых участках началось его разрушение.

Ирина Павличенко, пресс-секретарь главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергея Ткаченко сообщила, что подрядчик еще не передал им акты выполненных работ, потому какой-либо информацией они не владеют.

-Сейчас Сергей Иванович не может с вами встретиться, так как подрядчик еще не передали акты выполненных работ. Единственное, что на сегодняшний день я могу вам сказать, это то, что подрядчиком есть «Николаевавтодор» на том участке. Вот когда они подадут нам акты выполненных работ, все будет подсчитано и тогда мы (Служба автомобильных дорог в Николаевской области, – ПН) будем владеть информацией относительно стоимости. Они (подрядчик, – ПН) до понедельника должны подать акты, потом они должны быть обработаны и как раз наши инспекторы ОТК (отдел технического контроля, – ПН) должны выехать и проверить качество выполнения по актам выполненных работ, - сообщила Ирина Павличенко.

Ранее уже сообщалось о том, что фирма депутата Шульгача «Николаевавтодор» неоднократно занималась ремонтом дорог в Николаеве. В июле 2017 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета заключил с ней договор на ремонт дороги по проспекту Мира (5 миллионов 122 тысячи 331 гривна) и улицы Привольной (4 миллиона 871 тысяча 760 гривен), за, что город заплатил 10 миллионов 85 тысяч 91 гривну.

Качество выполнения ремонтных работ предприятием «Николаевавтодор» неоднократно вызывало недовольство горожан. Так, житель Николаева снял на видео, как работники данной дорожной службы в четверг утром, 11 мая 2017 года, ремонтируя дорогу по улице Крылова у дома №1, сбрасывали асфальт рядом с колодцем, а с земли его сразу же перегружали в автомобиль «Таврия». За этот ремонт тогда город заплатил фирме полмиллиона гривен.