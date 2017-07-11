Глава облсовета в Николаевской инфекционке: выяснились интереснейшие факты

11.07.17 11:04Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

10 июля глава депутатского корпуса Николаевщины Виктория Москаленко посетила областную инфекционную больницу.

В ходе визита главный врач Светлана Фёдорова провела экскурсию по больнице, которая занимает территорию 4 гектара. Выяснилось, что материально-техническая база морально и физически устарела и не отвечает требованиям современности. На пищеблоке отсутствует элементарное оборудование, заменяющее ручной труд. По словам работников, только чистка картофеля вручную занимает 3-4 часа. Отсутствует промышленная мясорубка и холодильник, соответствующего лечебному учреждению объёма. Единственный в больнице автомобиль не оборудован для выполнения поставленных для него задач и больше напоминает экспонат с выставки ретро-автомобилей. В отделении реанимации не хватает современных аппаратов для контроля за больными, а вместо шести врачей работает один.

В ходе двустороннего обмена мнениями выяснилось, что ни Николаевская ОГА, ни областной отдел здравоохранения не оказывают практической помощи больнице. Налицо практика недофинансирования. Кроме этого, больница лишена большого количества помещений, которые переданы в аренду частному диагностическому центру из Одессы. При обороте до 1.5 млн гривен в месяц больнице «достаются» смешные 2,5 тысячи. Выяснились ещё некоторые интересные детали этой аренды. Договор на аренду помещений больницы одесситами подписывает Николаевская ОГА. Больница отстранена от этого процесса. Все средства от его деятельности, включая налоги, уходят в Одессу. Таким образом, только за счёт помещений областной инфекционной больницы из экономики Николаевской области изымается 18 млн гривен в год, которые достаются одесситам.

Как сообщает "Миколаївська правда", В.Москаленко пообещала разобраться с поставленными перед ней задачами и по возможности оказать практическую помощь больнице.

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