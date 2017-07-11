Украина рекордно увеличила экспорт меда

11.07.17 11:52Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

За шесть месяцев страна экспортировала почти 30 тысяч тонн меда.

Экспорт меда из Украины в январе-июне 2017 года увеличился в сравнении аналогичным периодом 2016 года почти в два раза – с 15,2 тыс. тонн до 29,6 тысяч тонн. Об этом сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

"Итоги полугодия на "сладком" рынке Украины: объем экспорта меда – абсолютный рекорд 29,6 тыс. тонн, или $51,8 млн. ТОП-3 покупателей: США – на $18,9 млн, Германия – $10 млн и Польша – $5,6 млн", – написала Бурка на своей странице в Facebook.

По информации ФАО, за аналогичный период прошлого года Украина экспортировала 15,2 тыс. тонн на сумму 30 млн долларов, а в первом полугодии 2015 года экспорт этого продукта находился на уровне 13,4 тыс. тонн на сумму 32,8 млн долларов.

"США продолжает лидировать среди стран-покупателей украинского меда, и данная тенденция будет сохраняться. На фоне растущего потребительского спроса США лишь 30% обеспечивает за счет собственного производства и более чем 70% – за счет импортных поставок", – отметила Анна Бурка.

За первые три месяца 2017 года Украина экспортировала 21,9 тыс. тонн меда на общую сумму $36,9 млн.

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