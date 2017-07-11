На Баштанщині 70-річний пенсіонер замість буряків та картоплі вирощував мак та коноплі

11.07.17 12:05Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

На Миколаївщині правоохоронці знищили понад 112 кущів маку та 40 — коноплі, які вирощував пенсіонер.

До Баштанського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація, що мешканець с. Привільне Баштанського району вирощує наркотичні засоби на своєму подвір’ї.

Отримавши дозвіл суду, поліцейські провели санкціонований обшук у домоволодінні зловмисника та дійсно вилучили наркотичні засоби.

Так, на присадибній ділянці домогосподарства 70-річного чоловіка, поліцейськими було виявлено 112 рослин маку та 40 – коноплі. Зі слів господаря, небезпечні речовини він зберігав та вирощував виключно для власного вживання.

Вилучене направлено на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 310 КК України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель», що карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Після проведення експертизи за узгодженням із прокуратурою вирішуватиметься питання щодо оголошення зловмисникові про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Звітує відділ комунікації поліції Миколаївської області.

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