В Николаеве на Центральном рынке подорожала «молочка»
|11.07.17 12:41
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Во вторник, 11 июля, журналист «Николаевских Известий» зафиксировала следующие цены на домашнюю молочную продукцию:
Молоко – 9 гривен
Творог – 40 гривен
Сливки – 40 гривен
Сливочное масло – 120 гривен.
Продавец молочной продукции на Рюмина отказалась рассказывать что-либо о себе, не назвав даже имя. Женщина лишь отметила, что она, как и все здесь, хочет заработать «лишнюю копейку». Еще одна женщина по имени Людмила, тоже торгует молочной продукцией: молоко – 9 гривен, а творог – 26 гривен.
— Если я буду продавать по 40 гривен, продукцию у меня никто не будет покупать. Я хочу просто продать свой товар и получить за это деньги, — заявила продавец. Вот так люди и живут, конкуренция заставляет отдавать свой товар за гроши, а тяжелый сельский труд – нипочем.
Еще недавно, 29 июня были следующие цены на молочную продукцию:
молоко от 6 до 10 гривен за литр,
творог — 20-25,
сливки — 30,
сливочное масло — 100,
сметана 20-25, а уже сегодня наблюдается резкий скачок цен на «молочку».