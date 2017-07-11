В Николаеве на Центральном рынке подорожала «молочка»

Во вторник, 11 июля, журналист «Николаевских Известий» зафиксировала следующие цены на домашнюю молочную продукцию:

Молоко – 9 гривен

Творог – 40 гривен

Сливки – 40 гривен

Сливочное масло – 120 гривен.

Продавец молочной продукции на Рюмина отказалась рассказывать что-либо о себе, не назвав даже имя. Женщина лишь отметила, что она, как и все здесь, хочет заработать «лишнюю копейку». Еще одна женщина по имени Людмила, тоже торгует молочной продукцией: молоко – 9 гривен, а творог – 26 гривен.

— Если я буду продавать по 40 гривен, продукцию у меня никто не будет покупать. Я хочу просто продать свой товар и получить за это деньги, — заявила продавец. Вот так люди и живут, конкуренция заставляет отдавать свой товар за гроши, а тяжелый сельский труд – нипочем.

Еще недавно, 29 июня были следующие цены на молочную продукцию: молоко от 6 до 10 гривен за литр,

творог — 20-25,

сливки — 30,

сливочное масло — 100,

сметана 20-25, а уже сегодня наблюдается резкий скачок цен на «молочку».