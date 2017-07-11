12 июля стартует второй этап набора в патрульную полицию Николаева. Об этом стало известно сегодня, 11 июля, на пресс-конференции в управлении патрульной полиции г. Николаева.

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Как сообщил специалист отдела связи с общественностью управления Павел Кулишенко, набор продлится до 22 июля этого года. На сегодняшний день в полиции существует 191 вакантное место.

«Сегодня (11 июля – ред.) последний день первого этапа набора в патрульную полицию, завтра (12 июля – ред.) стартует второй этап. На сегодняшний день у нас есть 191 вакантное место патрульного полицейского. Из них 80 человек будет работать в дорожной полиции, около 60 человек – в подразделениях быстрого реагирования. Остальные пополнят ряды обычной патрульной полиции», — рассказал он.

Кулишенко отметил, что на одно вакантное место претендует более 30 человек.

« У нас в наличии более одной тысячи заявлений, анкет от желающих работать в патрульной полиции. Они уже подали все необходимые документы, сейчас они будут проходить тесты на физподготовку, медкомиссию, психологические тесты. Мы сегодня имеем конкурс, где более 30 человек на одно место», — сказал он.