Николаевцам рассказали о тонкостях пенсионной реформы

Пенсионная реформа несет в себе как вдохновляющие прогнозы, так и тяжелую реальность

На важные вопросы о «будущем» ответили специалисты 10 июля на брифинге в Одессе, куда пригласили и группу николаевских журналистов, чтобы рассказать жителям Николаева и области, чего им ждать и как действовать, чтобы к старости не оказаться у «разбитого корыта», передаёт портал БлиNКом. Итак, какова ситуация с внедрением реформы на сегодняшний день и прогнозы на ближайшее будущее?

Сегодня в Украине на одного пенсионера приблизительно только один работник. Из 26 миллионов трудоспособного населения налоги платят только 10,5 миллионов, и еще за 1,5 миллиона оплачивает государство. Пенсионеры получают пенсию в размере 29% средней заработной платы. Из 12 миллионов пенсионеров 8 миллионов получают минимальную пенсию – 1312 гривен, что составляет 50% от потребительской корзины для особ, которые потеряли работоспособность. Средний размер пенсии по Украине составляет 1828 гривен (состоянием на 01.04.17).

До 2060 года количество людей пенсионного возраста (от 60 лет) возрастет от 22% до 34%, а соотношение с населением 18-59-летнего возраста вырастет почти в два раза (до 70%).

«Пенсионная реформа предусматривает реформирование системы оплаты социально-трудовых отношений, выведение из тени заработных плат и рабочих мест, в том числе через усиление мотивации оплачивать взносы в систему пенсионного страхования, введение принципов социальной справедливости в начислении пенсионных выплат – в зависимости от длительности стажа и заработка, расширение охвата пенсионным страхованием занятого населения», — сказала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Валентина Кудин.

Что улучшиться вследствие пенсионной реформы?

Первое, и самое явное, — размер пенсии повысят

С 1 октября 2017 года пенсии повысят 5,6 миллионам особам, а в общем повышение коснется 9 миллионов пенсионеров. Правительство планирует повысить пенсию через повышение прожиточного минимума с 1312 гривен (состоянием на 01.10.17) до 1373 гривен с 1 декабря 2017 года.

С 1 января 2018 года граждане, которые достигли 65-летнего возраста будут получать пенсию в размере 40% от минимальной заработной платы. Это при условии наличия стажа 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. При меньшем стаже минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в пропорционально меньшем размере.

Размер пенсий будут перерасчитывать каждый год. На увеличение пенсии будут учитывать индекс потребительских цен за прошедший год и рост средней заработной платы за три предыдущих года. Через два года после назначения пенсии, она будет автоматически перерасчитываться за наиболее выгодным вариантом без участия особы.

Второе – прозрачное начисление пенсии

«Есть текущий контроль трудового стажа, а не при выходе на пенсию. Такая услуга дает возможность контролировать свой стаж. Каждый украинец может зайти на сайт и посмотреть, оплачивает ли работодатель за него налоги», — сказала директор финансово-экономического департамента Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Создана Комиссия по установлению персональных пенсий, которая призвана убрать проблему «вырванных годов» и обезопасить граждан.

Третье – каждый получит по заслугам

Если ранее при получении пенсий была тотальная уровняловка, то теперь при расчете будут учитывать длительность трудового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы.

Размер пенсии = Сз * Икз *Кс

Сз – размер средней заработной платы в Украине за 3 года перед назначением пенсии

Икз – индивидуальные коэффициент заработной платы . Соотношение размера получаемой персональной зарплаты к средней зарплате

Кс – коэффициент страхового стажа

"Последнее осовременивание пенсий проводилось в мае 2012 года, тогда как минимальная пенсия повышалась 9 раз. Как результат – имеет место дискриминация пенсионеров по году выхода на пенсию – размер пенсий при одинаковом количестве страхового стажа и заработка может отличаться более чем в три раза. Пенсионеры со временем беднеют, — отметила Валентина Кудин. – Предлагается определить на законодательном уровне механизм ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции. С учетом финансовых возможностей солидарной системы, но не менее чем на 50% роста среднемесячных зарплат за три года и на 50% индекса потребительских цен"

. Работающим пенсионерам урезать пенсию не будут

Если до реформы такие пенсионеры получали 85% назначенной пенсии (но не менее 150% прожиточного минимума), то после реформы будут получать 100% пенсии.

И, конечно, есть условия, которые в какой-то степени принесут украинцам урон

Первое — стоимость страхового стажа уменьшиться

Стоимость одного года стажа сократится с 1,35% до 1%.

Второе – повысится пенсионный возраст для женщин

Сейчас право на пенсию имеют мужчины, которым исполнилось 60 лет и женщины, которым 58 лет, с не менее чем 15 годами стажа. С 2021 года пенсионный возраст для женщин поднимут до 60 лет.

Третье – повышение страхового стажа при получении пенсии

Начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет будут иметь только те особы, у которых страховой стаж будет не менее 25 лет. Требование к минимальному страховому стажу будет постепенно увеличиваться. В 2028 году он составит 35 лет.

Не хотите ли пойти на пенсию в 65?

Право на назначение пенсий будут иметь только те особы, у которых страховой стаж будет не менее 15 лет. Эта норма останется без изменений. Таким гражданам государство будет платить социальную помощь после 65 лет. На данный момент она составляет 949 гривен.

С 1 января 2018 года особы будут иметь право выйти на пенсию по возрасту при наличии стажа от 15 до 25 лет. А в 2028 году право на пенсию в 63 года будут иметь граждане со стажем от 25 до 35 лет.

Если особа состоянием к началу 2019 года будет иметь стаж, но менее 15 лет, чем это необходимо при назначении пенсии в 63 года, пенсию будут назначать в 65 лет.

Пенсионная реформа не сократит гендерный разрыв

По данным Государственной службы статистики, в Украине зарплата женщин составляет в среднем лишь 75% зарплаты мужчин. Кроме того, страховой стаж у женщин обычно короче, чем у мужчин. Вследствие этих причин средний размер пенсий у женщин будет оставаться почти на треть меньшим размера мужской пенсии.

Учишься? Все равно плати налоги!

До 2004 года студенческие годы шли в трудовую книжку. Но теперь обучение в вузе будет засчитываться как страховой стаж только при условии ежемесячной оплаты налога не менее минимального страхового взноса, который составляет 704 гривны.

О госслужащих и военных пока не подумали

Законопроектом №6614 не предусматривается осовременивание специальных пенсий для государственных служащих, народных депутатов,, прокуроров и т. д. Предусматривается автоматический перерасчет таких пенсий на общих принципах.

Льготным категориям повысят пенсионный налог

Во-первых, существенно сокращается перечень категорий особ, которые будут иметь право на досрочный выход на пенсию. Во-вторых, вводится повышенный тариф единого социального взноса 37% и 29% вместо 22% для особ, которые входят в Список №1 и Список №2.

Пенсии за выслугу лет отменяются

Остаются только некоторые исключения. Выплату таких пенсий возьмет на себя государство.