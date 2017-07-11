Студреспублика назначила нового мэра

11.07.17 16:05Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

7-9 июля в санатории «Очаков» проходил региональный этап Международной программы «Студенческая республика — 2017». Главной темой этого года стало образование – как ключевое направление новой индустриализации Николаевщины.

Об особенностях фестиваля в ходе пресс-конференции, состоявшейся в КМЦ.Николаев, рассказали его организаторы, передает интернет-издание "Миколаївська правда".

В мероприятии приняли участие 120 студентов. «Они максимально погрузились в игру, избирательный процесс, общение с ведущими экспертами в различных областях образования и промышленности региона. Каждый из участников понимал, что он несет ответственность за будущее родного края, и поэтому продемонстрировал все свои интеллектуальные навыки, приобщившись к стратегической работе над чрезвычайно важной темой», – отметила региональный координатор Всеукраинского молодежного фестиваля Виктория Романенко.

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Об интеллектуальной составляющей «Студреспублики-2017» рассказал эксперт Андрей Острев, который четвертый год подряд помогает активным студентам обрести навыки, необходимые для того, чтобы развивать наш город и страну. «Нашей задачей было смоделировать определенные ситуации, в которых студенты научились принимать решения. И я считаю, что нам это удалось», – резюмировал эксперт.

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Главным событием «Студреспублики» были выборы депутатов Студенческого магистрата и Студенческого мэра Николаева, которым стала Татьяна Пустовойтенко. Она пообещала в дальнейшем уделить особое внимание самообразованию студентов, развитию молодежной политики, поддержке социальных проектов, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. «Также мы будем проводить тренинги в школах, вузах, направленные на развитие навыков ораторского искусства, публичного выступления. Надеемся на сотрудничество с органами местного самоуправления», – рассказала Т. Пустовойтенко. По мнению новоизбранного студенческого мэра, эта должность не номинальная, она дает реальную возможность повлиять на принятие решений в городе Николаеве.

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