В Украине три химзавода возобновили работу благодаря заказу на 1 млрд гривен

Четырехмесячный коллапс на рынке минеральных удобрений близок к завершению. Химические предприятия группы Ostchem, на которые приходится более 80% предложения на рынке минеральных удобрений, возобновили работу.

В частности, согласно данным фонда, 16 июня заработал ПАО «Азот» (Черкассы), 5 июля – ПАО «Ривнеазот», а в минувшую пятницу, 7 июля – ПАО «Северодонецкое объединение Азот».

Со ссылкой на Osthem в фонде отметили, что все химические предприятия были остановлены из-за нехватки оборотных средств и конкуренции со стороны российских производителей. В общей сложности химическая отрасль Украины была деактивирована на четыре месяца.

По данным «Аграрного фонда», средства для формирования закупочных партий удобрений и запуска заводов составили в общей сложности около 1 млрд гривен, из которых 750 млн гривен были высвобождены из резервов ПАО. «Эти средства были временно свободны в рамках привлеченном нами кредитной линии от «Укргазбанка», — пояснил глава ПАО «Аграрный фонд» Андрей Радченко. – Изначально деньги планировалось направить на расширение нашей форвардной программы, но мы исходили из того, что стабилизация ситуации на рынке минудобрений и предотвращение паники у аграриев – общегосударственные приоритеты. Поэтому было принято решение о предоставлении этого транша».

Он также отметил, что общий штат трех остановленных заводов Ostchem — 11,5 тыс. человек, а с учетом смежных отраслей – 40 тыс. человек.

«Единовременное их увольнение могло бы спровоцировать тяжелые социальные последствия», — говорит Радченко.

Учитывая, что химзаводы обременены многомиллионными долгами, контрактантом со стороны Ostchem выступила новосозданная компания «Статус трейд», сообщили в пресс-службе фонда. В данный момент компания проходит проверку со стороны Финмониторинга.

Сообщается, что на сегодня с заводами Ostchem заключены договора на поставку уже около 200 тыс. тонн удобрений, которые могут быть направлены сельхозпроизводителям.

Таким образом, подчеркнули в пресс-службе, четырехмесячный коллапс на рынке минеральных удобрений близок к завершению. В «Аграрном фонде» отметили, что три химических завода, входящих в группу Ostchem, остановили работу в марте из-за прекращения снабжения газом со стороны НАК «Нафтогаз Украины».

Компания заявляла об отсутствии средств для предоплаты за топливо. Фонд подчеркивает, что заложниками ситуации оказались сельхозпроизводители, которые, по данным профильных аграрных ассоциаций, внесли предоплаты за удобрения в размере около 2 млрд гривен.