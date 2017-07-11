Депутаты транспортной комиссии не увидели оснований повышать тариф на проезд

11.07.17 17:34Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

11 июля вопрос о поднятие тарифов рассматривался на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Об этом сообщает Свідок.info.

Вице-мер Антон Турупалов рассказал депутатам о проблеме, которая существует на данный момент в городе. И у него, как у вице-мера серьезная дилемма, как разрешить этот вопрос. С одной стороны, рассказал, Антон Турупалов, есть понимание того, существует недовольство маршрутчиков стоимостью тарифа. С другой стороны, они не выполняют договор, и как показывает практика, не собираются его выполнять и в дальнейшем. В данной ситуации важно, чтобы город не остался в заложниках у маршрутчиков, - опасается Антон Турупалов. Поднятие тарифа возможно, но лишь на 5 гривен.

Депутат Николаевского городского совета от фракции Блок Петра Порошенко Константин Картошкин возразил, что на самом деле экономического обоснования поднятию тарифа нет. Потому что нет инструментария , чтобы это доказать.

К.К.: На основании чего мы сегодня поднимаем? На основании того, что собрались люди и сказали: "Нам мало"?

Нет подсчетов, нет экономического обоснования, коэффициента заполняемости, пассажиропотока, - возмутился депутат. Вас тянут, маршрутчики, - обратился он к Антону Турупалову. А процесс с поднятием тарифа он назвал лишь гаданием. Экономического обоснования поднимать тариф — нет. Более того, даже обсуждать этот вопрос на сегодняшний день просто не имеет никакого смысла, - заявил Константин Картошкин. Понимая, что правильный экономически обоснованный процесс определения тарифа на перевозку процесс долгий, Константин Картошкин предложил пойти самым простым путем. Просто определить пассажиропоток.

К.К.: Я бы взял, посмотрел сколько они перевозят, оценил бы объем сколько это в деньгах, сопоставил это с потоками и понял бы. Математика - вещь упрямая. Ее не обманешь.

Депутаты транспортной комиссии решили не принимать никаких решений, а лишь приняли информацию к сведению. Вопрос повысят проезд в маршрутках или нет решится в эту пятницу 14 июля на исполкоме.

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