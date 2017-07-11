На Николаевщине обезвредили 34 взрывоопасных предмета времен прошлых войн

11 июля группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено 34 единицы взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, передает Inshe.TV.

Пиротехническим подразделением на выполнение годового плана организации выполнения задач по разведке и разминированию местности Николаевской области в течение 10-11 июля обследовано 1000 кв. м территорий вблизи с. Шевченково и выявлены взрывоопасные предметы разных калибров.

Все боеприпасы, а именно 2 артснаряда калибром 152 мм, 10 единиц — 76 калибра и 7 артиллерийских снарядов — 50 мм, 7 гранат Ф-1 и 8 подрывников 11 июля в 15:50 уничтожены путем контролируемого подрыва.