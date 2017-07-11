Николаевские власти получили предложение еще от двух фирм построить мусороперерабатывающий завод

11.07.17 19:45Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Вчера рабочей группе по вопросам реализации проекта строительства завода по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в Николаеве презентовали свои возможности два компании, которые готовы взяться за решение мусорного вопроса. На этот раз свои проекты демонстрировали ООО «Системы Модернизации Складов» и ООО «УкрСин Энерджи».

Первую презентации провел представитель «Системы Модернизации Складов» Далер Саидов. Он предложил сортировочную линию, которая состоит из приемного отделения, куда выгружается мусор, комнаты отбора габаритного мусора, барабанных сепараторов, комнаты отбора полезных фракций, где отбирается стекло, дерево, бумага, а также сектора автоматического отбора металла.

Построить такую линию по сортировке ТБО можно за полгода. Как передает интернет-издание "Николаевские новости", такой проект заказчику обойдется в 25 миллионов гривен. При этом отдельно нужно будет возводить здание под такую сортировочную линию.

ООО «УкрСин Энерджи» предлагает построить завод, который превращает мусор в тепловую и электрическую энергию.

«Это технологии XXI века. Предлагаемая установка исключает сжигание. Все проходит в замкнутом цикле, поэтому выбросы практически сведены к нулю. Одно из важных преимуществ – это модульность и блочность комплекса. Мы можем поставить один модуль, который впоследствии можно наращивать», - отметил директор ООО «УкрСин Энерджи» Валерий Попов.

Каждый такой модуль может в сутки перерабатывать до 30 тонн мусора, его стоимость составляет 25 миллионов долларов. 90 процентов финансируется американской стороной, 10 процентов - украинское участие. «При вашем согласии создается совместное предприятие. Уставной фонд будет формироваться так: 70 процентов американской стороны, 30 процентов у украинских участников», - сказал Валерий Попов.

Чтобы построить такой мусороперерабатывающий комплекс, понадобится до двух лет. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета.

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