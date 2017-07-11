Сєнкевич прокоментував можливий імпічмент за пропозицією Ісакова

11.07.17 20:45Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

"Це особиста ініціатива депутата, ніхто не може в цьому праві йому відмовити", - Андрій Єрмолаєв про проект рішення депутата Сергія Ісакова

Право вносити проекти рішень на сесії міської ради має кожен депутат, тому вони все публікуються на сайті Миколаївської міської ради, відповідно до законодавчої бази.

Про це повідомив директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради Андрій Єрмолаєв, передає офіційний сайт Миколаївської міської ради.

  • Проект - це особиста ініціатива депутата. Право депутата будь-якого рівня виносити і готувати проекти закріплено в регламенті Миколаївської міської ради, а також регламентовано Законом України "Про місцеве самоврядування". Ніхто не може в цьому праві депутату відмовити. Даний проект рішення був опублікований на сайті міської ради, щоб він був в публічному доступі не менше 20 днів, як належить за Законом "Про публічну інформацію", якщо це питання буде виноситися на сесію і його раптом захочуть внести до порядку денного, - повідомив директор департаменту.

При цьому він зазначив, що до даного проекту рішення велика кількість зауважень.

  • Усі міські служби, які візували даний проект, висловили до нього зауваження. Тільки юридичний департамент зауважень приблизно на 20 сторінок. Я, думаю, що автор даного проекту рішення повинен їх обов'язково прочитати і пояснити чому вони були допущені, - сказав Андрій Єрмолаєв.

Як повідомили в юридичному департаменті Миколаївської міської ради до даного проетку рішення у них дійсно є багато зауважень.

  • Зауважень багато, суть зводиться до наступного - відсутні будь-які рішення компетентних органів державної влади, які встановили б порушення міським головою норм чинного законодавства. Крім того жодною дією міського голови не було завдано шкоди громаді міста Миколаєва, не були використані не за призначенням кошти міського бюджету, - пояснили в юридичному департаменті.

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