Владислав Чайка: «Я из рода корабелов и считаю, что в этом направлении у Николаева есть перспектива»

Наш сегодняшний рассказ о Владиславе Владимировиче Чайке, известном горожанине, предпринимателе и меценате.

Бытует мнение, что дети элиты - это такие себе мажоры, купающиеся в роскоши, ведущие богемный образ жизни и не ведающие, как самим заработать трудовую копейку. Но к Владиславу Чайке этот стереотип не имеет абсолютно никакого отношения.

В детстве Влада не баловали. Отец, Владимир Дмитриевич Чайка, многолетний мэр нашего города, его, конечно, любил, но излишне не опекал. Он был твердо убежден – дети не вправе быть иждивенцами на шее родителей, они должны стать самостоятельными и найти в жизни свой путь.

Влад учился не в элитной, а в самой обычной николаевской средней школе №34, занимался боксом, играл в оркестре на духовых инструментах.

Как и многие в нашем городе, он был представителем корабельного рода. Родители отца работали на Черноморском судостроительном заводе: дед Влада Дмитрий Константинович, – в механическом цеху, а бабушка, Зинаида Андреевна, – на плазе, где производилась разбивка чертежей судна, необходимая для изготовления шаблонов и каркасов под гибку и раскрой.

Газорезчиком на судостроительном заводе им. 61 коммунара начинал свою трудовую биографию и его отец, Владимир Дмитриевич, позднее окончивший Николаевский кораблестроительный институт.

Работала на судостроительном предприятии и мать нашего героя, Людмила Александровна. С кораблестроением были тесно связаны оба дяди Влада – Виктор и Анатолий, ставший военным моряком.

Владислав Чайка решил продолжить эту традицию. Он окончил судостроительный техникум, НКИ, работал на ЧСЗ, где участвовал в постройке тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», позднее проданного украинским правительством китайцам.

К сожалению, после развала СССР отрасль стала быстро приходить в упадок. Надо было искать другое приложение знаний и сил. В итоге Владислав вместе с друзьями решил заняться бизнесом. Сегодня у него несколько направлений сфер деятельности. Одно из них, – обслуживание жилого фонда и придомовых территорий, проще говоря – частные ЖЭКи.

Еще один объект, который «опекает» предприятие Владислава Чайки, – парк за киноконцертным залом «Юность». Он давно является излюбленным местом отдыха жителей близлежащих кварталов. В свое время парк, над которым прежде шефствовало ПО "Заря", остался бесхозным. Здесь было практически полностью уничтожено наружное освещение, разбиты скамейки и урны, пришли в негодность тротуары, разворовывались крышки колодцев, металлические детали ограждения, инвентарь. Да что там инвентарь, тут умудрялись даже выкапывать зеленые насаждения, особенно розовые кусты, которые под покровом ночи постепенно перекочевывали из парка в личные подворья. Криминогенная обстановка тоже была аховой – вечером и рано утром тут было опасно появляться. Старые аттракционы, установленные когда-то в парке, находились в аварийном состоянии. Дошло до того, что, пытаясь достать мяч, случайно закатившийся в электрощитовую, тут от удара током погиб ребенок. И виновных не оказалось - парк-то бесхозный!

Лет десять назад парк взяла в аренду фирма, учрежденная Владиславом Чайкой и его партнерами. Постепенно парк превратился в маленький зеленый оазис на карте города.

Здесь работает наружное освещение, территория огорожена, что теперь мешает любителям выпить свободно въезжать в парк и жарить шашлыки прямо на газоне. Отремонтированы старые детские площадки, появились новые, высажены сотни деревьев и кустарников – тополей, акаций, катальп, вейгел, японских вишен. Есть даже спортивно-игровая площадка для детей с ограниченными физическими возможностями. А еще оборудовано место для цивилизованного выгула и дрессировки собак.

Администрация парка проявляет чудеса рачительности и изобретательности. Сухие деревья и ветки, оставшиеся от уборки сухостоя, идут в дело. Из веток делают декоративные изгороди, из старых стволов – причудливые деревянные скамейки. Такие элементы ландшафтного дизайна из натурального дерева нравятся посетителям. Теперь их тут много: это и физкультурники, и мамы с маленькими детьми, и школьники, молодежь, и пенсионеры.

–Для нас парк «Юность» не коммерческий, а социальный проект, – признается В.Чайка. – Заработать здесь большую прибыль невозможно. Но зато мы вернули горожанам, прежде всего жителям этой части Ингульского района, их любимое место отдыха.

Владислав понимает, что такое социальная ответственность бизнеса, и масштабно занимается благотворительной деятельностью. Бескорыстно помогать людям – это у него в крови, это наследственное: отец и мать, дедушки и бабушки – все были тружениками и добрыми, сострадательными людьми. Те, кто по отцовской линии, – были корабелами, а по материнской – работали в бывшем совхозе им. Коларова.

Чтобы системно организовать свою благотворительную, меценатскую работу, В.Чайка и его единомышленники в свое время создали общественную организацию «Миколаїв – єдина родина».

За последние восемь лет «Миколаїв – єдина родина» запомнилась горожанам массой полезных и интересных акций, мероприятий. Организация плотно работает с ветеранским активом, с детскими учреждениями, помогает ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, поддерживает спортивное движение. Только с начала лета были проведены: праздник ко Дню защиты детей в Каштановом сквере, турнир по парковому волейболу в парке Победы, соревнования детской спортивной школы по гребле на байдарках на нижнем БАМе. Кстати, эти соревнования ранее лично патронировал городской голова Владимир Чайка. Теперь его дело продолжает сын Владислав.

–Благотворительностью мы занимаемся давно и очень плотно, – говорит он, – но никогда это не афишировали. Это для души. У нас есть подшефные детдома, приюты, ветеранские и спортивные организации. Мы даже на соревнования за границу спортсменов отправляем. Уважать старших – помогать им, перенимать их опыт, это в меня заложено с детства, этому учит сама жизнь. А давать все лучшее детям – не только своим, но и чужим, – это значит, думать о будущем. О нашем завтрашнем дне. Мы сегодня таким образом вкладываем инвестиции в наше «завтра». . .

По твердому убеждению Владислава Владимировича, у Николаева есть перспектива. Ведь наш город – крупный транспортный узел, здесь сохранилась изрядная часть промышленного потенциала, можно создавать новые производства. Особенно ощутимо растет грузооборот николаевских портов, строятся новые морские терминалы. Но вот с судостроением – беда. На мировом рынке размещается масса судостроительных заказов. Почему же их нет у нас?

Потому что нет условий: эффективного законодательного регулирования, необходимых капиталов, дешевых «длинных» кредитов, учитывающих длительный производственный цикл в судостроении. Да, авианосцы, крейсеры и подводные лодки мы строить больше не будем, но все остальное – вполне могли бы. Нужно начинать с развития судоремонта, малого судостроения и идти по нарастающей. Город начинался как верфь, у него прекрасная географическое положение, есть промышленная и трудовая база. Все это – наши конкурентные преимущества.

Уроки и наставления отца, его личный пример многое дали Владиславу Владимировичу. Он – продолжатель славного рода Чаек. Вместе с супругой Ириной они подняли на ноги двоих сыновей и дочь. Старший сын изучает философию в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, средний окончил политехнический лицей и учится в «Могилянке», дочь пока – школьница.

Есть у семьи традиция: собираться по праздникам за большим круглым столом у бабушки Зинаиды Андреевны Чайки и общаться, неторопливо вспоминая пережитое. А когда темнеет, с бездонного звездного неба им светит далекая звезда Владичайка, официально названная так в честь николаевского мэра…