В Коблево открыли набережную

В пятницу, 7 июля, в Коблево состоялось торжественное открытие первого этапа набережной. Оценить новую достопримечательность собралось несколько сотен жителей курорта и приезжих отдыхающих.

Инициатива облагородить прибрежную зону принадлежит местным меценатам, которую они задекларировали перед обладминистрацией и уже выполнили взятое на себя обязательство постройки красивой набережной. Инвестором выступила фирма «Волкон», а сама набережная была создана по проекту одесского архитектора Юрия Беликова. Об этом сообщает интернет-журнал "NikLife".

«Нам очень приятно, что мы успели в сроки, которые мы обещали губернатору Алексею Савченко. Мы четко справились со своими задачами и даже на пару дней раньше сдали первый этап набережной», - отметил Олег Боз в комментарии NikLife.

Так, согласно первому этапу около 500 кв. метров пляжной зоны вымостили плиткой, установили фонари и посадили уникальные пальмы, которые специально были привезены с севера Италии. Особой изюминкой новой набережной стали огромные «голливудские» буквы «I love Koblevo», на фоне которых присутствующие на открытии уже начали активно фотографироваться.

Примечательно, что вместе с постройкой набережной был проведен и ремонт в действующем на пляже заведении «BoraBora», которое и открыло свои двери одновременно с набережной. Развлекали и делали шоу всем собравшимся в этот вечер шикарные девушки из группы «НеАнгелы» , а ведущим выступил шоумен Андрей KISHE.