В Коблево открыли набережную

12.07.17 10:19Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 7 июля, в Коблево состоялось торжественное открытие первого этапа набережной. Оценить новую достопримечательность собралось несколько сотен жителей курорта и приезжих отдыхающих.

Инициатива облагородить прибрежную зону принадлежит местным меценатам, которую они задекларировали перед обладминистрацией и уже выполнили взятое на себя обязательство постройки красивой набережной. Инвестором выступила фирма «Волкон», а сама набережная была создана по проекту одесского архитектора Юрия Беликова. Об этом сообщает интернет-журнал "NikLife".

«Нам очень приятно, что мы успели в сроки, которые мы обещали губернатору Алексею Савченко. Мы четко справились со своими задачами и даже на пару дней раньше сдали первый этап набережной», - отметил Олег Боз в комментарии NikLife.

ыикакцп

пцупупуй

ппкп

вуувувув

ппппп

Так, согласно первому этапу около 500 кв. метров пляжной зоны вымостили плиткой, установили фонари и посадили уникальные пальмы, которые специально были привезены с севера Италии. Особой изюминкой новой набережной стали огромные «голливудские» буквы «I love Koblevo», на фоне которых присутствующие на открытии уже начали активно фотографироваться.

Примечательно, что вместе с постройкой набережной был проведен и ремонт в действующем на пляже заведении «BoraBora», которое и открыло свои двери одновременно с набережной. Развлекали и делали шоу всем собравшимся в этот вечер шикарные девушки из группы «НеАнгелы» , а ведущим выступил шоумен Андрей KISHE.

Похожие новости

08.07.17 19:47Рейдерские захваты, отток туристов, незаконное строительство: на Николаевщине в курортной зоне "Коблево" беспредел (видео)

22.05.17 13:14Савченко проверил готовность области к туристическому сезону

27.03.17 16:04Самое дешевое направление для отдыха в Европе

08.06.15 10:05Рейтинг городов: где в Украине жить хорошо

20.11.12 17:55И паруса, и большой теннис – это хорошо. Но в Николаеве детей хотят лишить спортивной базы

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 12.07.2017

Закругление верхнее-левое

12:30В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию

12:06В Николаеве на проспекте Мира газон приведут в порядок за 300 тысяч гривен

12:06В Николаеве на проспекте Мира газон приведут в порядок за 300 тысяч гривен

11:42Абитуриенты-2017: система не выдержала наплыва

11:30На Донбассе задержали россиянина и боевика ЛНР

11:15Loboda показала, как снимали один из ее самых дорогих клипов

11:00Повторному ремонту Центрального стадиона в Николаеве -- быть.

10:45Германия заработала на кризисе в Греции больше миллиарда евро

10:30Сколько в Украине можно использовать холодной и горячей воды при начислении субсидии

10:19В Коблево открыли набережную

10:00Погода в Николаеве на 12 июля

09:38Курс валют на 12 июля: доллар падает, а евро растет

09:27Рукописи Мао Цзэдуна ушли с молотка за 900 тысяч долларов

09:17Грандиозное событие: пропаганда «ДНР» в очередной раз выставила себя на смех

08:06На Донбассе односельчане избили отца и сына за фразу "Слава Украине"

05:27Владислав Чайка: «Я из рода корабелов и считаю, что в этом направлении у Николаева есть перспектива»

 11.07

21:00В Херсонской области арестовали российских пограничников

20:45Сєнкевич прокоментував можливий імпічмент за пропозицією Ісакова

20:31В Android обнаружили скрытую тревожную кнопку

20:12«Газпром» назвали одним из главных источников парниковых газов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.06.17 12:262460

Украинцам массово звонят банки, требуя оплатить чужой кредит

28.06.17 12:492440

Первая женщина-гондольер в Венеции сменила пол

28.06.17 13:092380

Николаевский «НИБУЛОН» спустил на воду судно «Нодари Чантурия»

28.06.17 13:272200

В Николаев идет 34-градусная жара

Самые читаемые

02.07.17 11:0012880

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:226960

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:176530

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:155470

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама