Повторному ремонту Центрального стадиона в Николаеве -- быть.

Николаевское коммунальное учреждение «Центральный городской стадион» планирует повторно провести реконструкцию своего административного здания за 8,5 миллионов гривен, так как предыдущий подрядчик не закончил запланированные работы.

Об этом сообщает издание «Преступности.НЕТ» со ссылкой на данные системы электронных закупок «Prozorro».

Администрация стадиона объявила тендер на проведение ремонта своего административного здания с ожидаемой стоимостью в 10 миллионов 176 тысяч 263 гривны. Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет провести демонтаж дверных конструкций и установить новые, заменить стяжку, демонтировать ступеньки и создать новые, провести внутри отделочные работы, заменить окна, плитку, заменить трубопровод, провести сантехнические работы, установить металлоконструкции, провести монтаж боксов для аппаратуры, электромонтажные работы и другое.

Победителем из тендерной гонки вышла фирма ООО «Ді Кор–Буд», с которой администрация стадиона планирует заключить договор. Будущий подрядчик предложил выполнить работы за 8 миллионов 665 тысяч гривен.

Однако, стоит отметить, что уже на данный момент половина работ, которые планируется провести победителем торгов, уже выполнены. Например, все окна и двери в здании стадиона уже давно заменены, а судя по тендерной документации, их снова планируют ремонтировать.

Как выяснилось, реконструкцию административного здания Центрального городского стадиона начали проводить еще в декабре 2016 года, и должны были завершить в июне 2017 года. Тогда подрядчиком выступала фирма ООО «Строй-град», которая так и не завершила работы по реконструкции здания.

Как пояснил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» директор ООО «Ді Кор–Буд» Дмитрий Коровий, предыдущий подрядчик не завершил работы из-за того, что в ходе проведения ремонта административного здания стадиона были выявлены несоответствия реального объема работ с проектной документацией.

Там работы делали, но не закончили, потому что была не корректная проектная документация. Была сделана экспертиза, так как в рамках договора сумма превышала 50% первого инвесторского показателя. Из-за этого было повторно получено заключение экспертизы и потому были вынуждены разыграть тендер. А те работы, которые были выполнены предыдущим подрядчиком, они запроцентованы, то есть заактивированы, есть акты выполненных работ. Да там был договор, там были сделаны работы, но это все в рамках закона. Дело не в том, что подрядчик предыдущий не рассчитал, там проект не соответствовал факту. По этой причине подрядчик был вынужден написать письма на проектную организацию, на заказчика, и было принято решение, что в тех моментах, где было расхождение с фактическим выполнением работ и проектных объемов, они разнились. Поэтому их необходимо было согласовать и провести государственную экспертизу повторно, - заявил Коровий.

Что касается того, будет ли он, как новый подрядчик, проводить повторно работы по замене окон и дверей, которые уже были выполнены, он заверил, что их вновь не будут выполнять, как и не будут выделять деньги на проведение данных работ.

Вы видите не полный комплект документации. Есть работы, которые выполнены, но они шли на перэкспертизу в полном составе. А в полном комплекте документов есть полный объем работ, который выполнен, то есть они отделены. На экономические показатели это не влияет. Они есть в рамках инвесторской сметы, но по факту на тендер они не забиваются. Инвесторская смета осталась общая, и мы не будем по новой проводить эти работы, так как они уже сделаны. Мы будем делать те работы, которые будут нужны по новому проекту ну и остатки работ, - отметил Дмитрий Коровий.

С руководством Центрального городского стадиона Николаева корреспонденту «Преступности.НЕТ» не удалось – на телефонные звонки там не отвечают, как и не отвечают уже более недели на информационный запрос.