Абитуриенты-2017: система не выдержала наплыва

12.07.17 11:42Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

В девять утра 12 июля в Украине началась вступительная кампания в вузы. Абитуриенты могут подавать свои заявления как в приемных комиссиях, так и онлайн. Но система не выдержала наплыва.

В Министерстве образования и науки уверяли, что онлайн-система выдержит нагрузки. Там убеждали, что прошлогодняя история, когда сайт "лег" и подать заявления можно было только ночью, не повторится. Однако уже в первые минуты вступительной кампании электронная система "легла" из-за высокого наплыва абитуриентов, которые одновременно решили подать документы.

Подача документов продлится две недели.

Документы от абитуриентов, которые хотят продолжить обучение на магистратуре, начнут принимать с 17 июля. Этот процесс продлится неделю. Документы эти абитуриенты должны принести в приемную комиссию лично, в бумажном виде.

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