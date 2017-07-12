28.06.17 16:592510
Паспорт для дочери АТОшник решил добыть кулаками
|12.07.17 13:20
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Об этом рассказала на своей странице в соцсети Facebook Ирина Дейнеженко.
Об этом рассказала на своей странице в соцсети Facebook Ирина Дейнеженко.
"Сегодня 12.07.17г. паспортный стол Заводского района. АТОшник с женой и дочерью, раскидывая пожилых и беременных пытался нагло получить паспорт для дочери пользуясь своими льготами, после того как ему разъяснили, что льготы распространяются исключительно на него, мне были нанесены легкие телесные повреждения его женой, а далее им. В это время их 14-я дочь пыталась забрать мой мобильный на который я все фиксировала. Попытка выяснить фамилию этого БЫДЛА закончилась их побегом. Прошу репост и всех кто узнает их на видео, написать мне в личку", - написала Ирина.