Паспорт для дочери АТОшник решил добыть кулаками Об этом рассказала на своей странице в соцсети Facebook Ирина Дейнеженко. "Сегодня 12.07.17г. паспортный стол Заводского района. АТОшник с женой и дочерью, раскидывая пожилых и беременных пытался нагло получить паспорт для дочери пользуясь своими льготами, после того как ему разъяснили, что льготы распространяются исключительно на него, мне были нанесены легкие телесные повреждения его женой, а далее им. В это время их 14-я дочь пыталась забрать мой мобильный на который я все фиксировала. Попытка выяснить фамилию этого БЫДЛА закончилась их побегом. Прошу репост и всех кто узнает их на видео, написать мне в личку", - написала Ирина. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама