Нового главу «Николаевского облавтодора» выгнали с совещания

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко попросил покинуть совещание по вопросу ремонта дорог новоназначенного руководителя государственного предприятия «Николаевский облавтодор» Константина Микуленко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе совещания оказалось, что о назначении Микуленко на должность главы «Николаевского облавтодора» даже начальник Службы автодорог Николаевской области Сергей Ткаченко узнал уже после подписания указа. При этом Ткаченко познакомился с Микуленко только в день представления нового руководителя в Николаеве.

Во время совещания, Савченко попросил Микуленко представиться. Тот рассказал о себе и пообещал «наращивание темпов» работы.

Я не против вас, - сказал после этого Савченко, обращаясь к Микуленко, - но я прошу вас покинуть совещание.

При этом, объясняя свое решение проводить совещание без Микуленко, Савченко пояснил, что назначение нового руководителя «Николаевского облавтодора» проходило без какого-либо согласования кандидатуры с Николаевской ОГА.