Нового главу «Николаевского облавтодора» выгнали с совещания

12.07.17 14:34Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко попросил покинуть совещание по вопросу ремонта дорог новоназначенного руководителя государственного предприятия «Николаевский облавтодор» Константина Микуленко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе совещания оказалось, что о назначении Микуленко на должность главы «Николаевского облавтодора» даже начальник Службы автодорог Николаевской области Сергей Ткаченко узнал уже после подписания указа. При этом Ткаченко познакомился с Микуленко только в день представления нового руководителя в Николаеве.

Во время совещания, Савченко попросил Микуленко представиться. Тот рассказал о себе и пообещал «наращивание темпов» работы.

  • Я не против вас, - сказал после этого Савченко, обращаясь к Микуленко, - но я прошу вас покинуть совещание.

При этом, объясняя свое решение проводить совещание без Микуленко, Савченко пояснил, что назначение нового руководителя «Николаевского облавтодора» проходило без какого-либо согласования кандидатуры с Николаевской ОГА.

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