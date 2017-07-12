В Николаеве глухонемой парень едва не разбился во имя любви

12.07.17 15:35Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Вечером в понедельник, 10 июля, на телефон «102» в Николаеве поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина перелез через перила Ингульского моста и намеревается прыгнуть вниз.

На место происшествия экстренно прибыли два экипажа патрульной полиции, сообщает николаевская городская газета "Вечерний Николаев".

Полицейские увидели молодого парня, который буквально повис на тридцатиметровой высоте, держась руками за перила и опираясь ногами на десятисантиметровый выступ.

Контакт с потенциальным самоубийцей осложнялся еще и тем, что он оказался... глухонемым. Начали писать записки на бумаге. Вскоре выяснились и все обстоятельства инцидента. К полицейским подошла девушка, назвавшаяся подругой висевшего на перилах парня, и ее отец. Они сообщили, что парня зовут Сергей Д., ему 22 года. Он спортсмен, член сборной Украины по вольной борьбе. Между ним и девушкой произошла размолвка, из-за которой парень и решил свести счеты с жизнью.

Полицейские с помощью записок вели переговоры с Сергеем около 20 минут – но никакого эффекта это не давало. Ситуация осложнялась тем обстоятельством, что парень повис на перилах не над водой, а над сушей, на высоте около 30 метров. Стоило ему отпустить руки – и он бы неминуемо погиб. В конце концов все отошли от места происшествия на двадцать метров, оставив парня наедине с девушкой. Их пятнадцатиминутное общение дало результат – Сергей перелез через перила на мост и застыл, обнявшись с подругой.

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