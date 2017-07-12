Насколько в Украине подорожали продукты питания и стоит ли ждать снижения цен

12.07.17 16:33Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

По сравнению с 2016 годом основные группы продуктов заметно прибавили в цене. Многие украинцы ощутили это подорожание на собственном кармане.

В частности, стоимость некоторых фруктов и овощей за год увеличилась в несколько раз. Например, капуста подорожала в 3 раза, картофель — в 2 раза. Также больно бьет по карманам украинцев подорожание базовых социальных продуктов — яиц, молока и мяса.

Многие украинцы объясняют это подорожание отменой контроля за ценами на продукты социального значения. В частности, Кабмин устранил предельную торговую надбавку в размере 15% на ряд продуктов — хлеб, муку, макароны, крупы, сахар, мясо, вареные колбасы, молочные продукты, масло, яйца, детское питание и т.д.

Но связывать повышение цен только с отменой государственного регулирования неправильно. По словам экспертов, есть и другие причины подорожания продуктов питания. Главная из них — меньшее чем в прошлом году количество площадей, отведенных под овощные культуры. Еще один важный фактор — апрельские и майские заморозки, из-за которых пострадали некоторые культуры.

Все это привело к тому, что стоимость килограмма молодого картофеля по сравнению с 2016 годом увеличилась с 10 грн до 20 грн. Лук с 8 грн подорожал до 14 грн. Самый значительный рост продемонстрировала капуста — с 5 грн до 15 грн за килограмм.

Продолжают дорожать мясные продукты. Если в прошлом году килограмм свинины стоил 70 грн, а куриная тушка — 40 грн, то в этом году стоимость составляет 110 грн и 70 грн соответственно.

Чтобы сэкономить на мясе, овощах и фруктах, эксперты советуют посещать аграрные ярмарки, которые каждую неделю проводят в больших городах. Там продукты стоят примерно на 20% дешевле.

Июль должен порадовать украинцев снижением цен на сезонные фрукты и овощи. До конца месяца эти продукты подешевеют на 25-30%. А вот мясо наоборот станет еще дороже. Здесь свою роль также сыграет сезонный фактор: в это время свинину активно покупают на шашлыки.

Похожие новости

10.07.17 17:14ТОП-5 типичных ошибок велосипедистов

11.03.17 09:19В Украине вырастет количество вспышек АЧС

02.03.17 19:46В Украине отлично взошли озимые зерновые

15.02.17 20:30Итоги реформ: на Украине катастрофически упал уровень раскрываемости преступлений

05.02.17 12:00Непогода в Украине: В ДТП погибли 9 человек

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 12.07.2017

Закругление верхнее-левое

20:20Минфин докапитализировал Приватбанк на 22,5 млрд

20:00Одна из лучших авиакомпаний мира начинает полёты в Украину

19:40Специалисты рассказали, как отличить родинку от рака

19:20СМИ: Киев объявит Донбасс оккупированным Россией

19:00Порошенко анонсировал создание нового министерства

18:40Пьяная компания, гонявшая на автомобиле, сбила насмерть пешехода (видео)

18:20Николаевская афера на миллион: кто пострадал, а кто виновен?

18:00Как отличить качественное оливковое масло от фальсификата

17:40Меркель предрекла смерть немецкого автопрома

17:23Украинцам грозит сюрприз к новому отопительному сезону

17:20Николаевская афера на миллион: кто пострадал, а кто виновен?

17:10На кого пойти учиться: кому легче всего найти работу в Украине

16:49Суд по обвинению Александра Сенкевича в коррупции снова перенесли

16:33Насколько в Украине подорожали продукты питания и стоит ли ждать снижения цен

16:20Новый сингл ONUKA стал хитом YouTube (видео)

16:00Три страны ЕС против упоминания европейской перспективы Украины в заявлении саммита, - DW

15:45РФ упростила получение гражданства для украинцев

15:35В Николаеве глухонемой парень едва не разбился во имя любви

15:15Кремль: уступок от Трампа не ждем и сами не пойдем

14:56Как это работает: 8 интересных и малоизвестных фактов о Wi-Fi

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.06.17 20:232470

Вирусным атакам подверглись компьютерные сети в Эстонии и Польше

28.06.17 20:422870

В Ночь на Купала николаевцам обещают незабываемую мистерию

28.06.17 21:002350

В Україну йде справжня спека: в четвер буде до +34 градусів - синоптик

29.06.17 07:572220

За добу один військовий загинув, ще троє були поранені - штаб АТО

Самые читаемые

02.07.17 11:0013110

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:227070

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:176660

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:155610

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама