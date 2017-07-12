Насколько в Украине подорожали продукты питания и стоит ли ждать снижения цен

По сравнению с 2016 годом основные группы продуктов заметно прибавили в цене. Многие украинцы ощутили это подорожание на собственном кармане.

В частности, стоимость некоторых фруктов и овощей за год увеличилась в несколько раз. Например, капуста подорожала в 3 раза, картофель — в 2 раза. Также больно бьет по карманам украинцев подорожание базовых социальных продуктов — яиц, молока и мяса.

Многие украинцы объясняют это подорожание отменой контроля за ценами на продукты социального значения. В частности, Кабмин устранил предельную торговую надбавку в размере 15% на ряд продуктов — хлеб, муку, макароны, крупы, сахар, мясо, вареные колбасы, молочные продукты, масло, яйца, детское питание и т.д.

Но связывать повышение цен только с отменой государственного регулирования неправильно. По словам экспертов, есть и другие причины подорожания продуктов питания. Главная из них — меньшее чем в прошлом году количество площадей, отведенных под овощные культуры. Еще один важный фактор — апрельские и майские заморозки, из-за которых пострадали некоторые культуры.

Все это привело к тому, что стоимость килограмма молодого картофеля по сравнению с 2016 годом увеличилась с 10 грн до 20 грн. Лук с 8 грн подорожал до 14 грн. Самый значительный рост продемонстрировала капуста — с 5 грн до 15 грн за килограмм.

Продолжают дорожать мясные продукты. Если в прошлом году килограмм свинины стоил 70 грн, а куриная тушка — 40 грн, то в этом году стоимость составляет 110 грн и 70 грн соответственно.

Чтобы сэкономить на мясе, овощах и фруктах, эксперты советуют посещать аграрные ярмарки, которые каждую неделю проводят в больших городах. Там продукты стоят примерно на 20% дешевле.

Июль должен порадовать украинцев снижением цен на сезонные фрукты и овощи. До конца месяца эти продукты подешевеют на 25-30%. А вот мясо наоборот станет еще дороже. Здесь свою роль также сыграет сезонный фактор: в это время свинину активно покупают на шашлыки.