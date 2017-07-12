Суд по обвинению Александра Сенкевича в коррупции снова перенесли

12.07.17 16:49Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Об этом стало известно сегодня, 12 июля, передает корреспондент Шиповника.

Так, мэр на суд явился, но судебное заседание перенесли из-за того что у судьи Ивана Дирко, который рассматривает дело на сегодня в срочном порядке были назначены ещё два заседания в отношении двух армян, которые устроили стрельбу на Соборной.

Так, рассмотрение админпротокола перенесли на 4 августа.

Как известно, 14 июня сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции вручили мэру Александру Сенкевичу административный протокол о коррупционном правонарушении. Админматериалы были составлены за то, что во время первой сессии сегодняшнего созыва горсовета 24 ноября 2015 года Сенкевич проголосовал «за» присвоение себе ранга служащего местного самоуправления и начисление заработной платы, не объявив при этом о том, что у него в этом случае возникает конфликт интересов.

После чего судья Центрального районного суда Николаева Владимир Алейников удовлетворил самоотвод судьи Светланы Скрипченко, которая отказалась рассматривать административный протокол о коррупционном правонарушении городского главы Николаева Александра Сенкевича из-за возможного конфликта интересов.

Городской голова Александр Сенкевич на заседание суда не явился, поэтому его перенесли на 12 июля.

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Среда, 12.07.2017

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