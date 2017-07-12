На кого пойти учиться: кому легче всего найти работу в Украине

Молодежь учится совершенно не на те специальности, которые ищут украинские компании.

Работодатели ищут аграриев и производственников — их готовы брать в штат еще со студенческой скамьи.

На днях стартует вступительная кампания в вузы. Украинские абитуриенты уже по традиции выбирают университеты попрестижнее, считая, что после их окончания можно без проблем найти хорошую работу. Сами же работодатели, как сообщает UBR, заняты поиском квалифицированных кадров. И охотятся за ними отнюдь не в институтских аудиториях.

Грузчик против юриста

Как рассказал директор по развитию сайта Work.ua Сергей Марченко, самый большой прирост заявок за последние два года наблюдается на позиции заправщика (+192%), грузчика (+126%) и ассистента стоматолога (+120%).

Также в ТОП-10 попали разнорабочие, упаковщики, водители грузовика и горничные. А вот юристов, страховщиков и топ-менеджеров стали искать значительно меньше.

«В Украине растет спрос на рабочие специальности, а на финансовые и юридические, наоборот, сокращается», — говорит Марченко.

Украинский рынок труда крайне разбалансирован, говорят эксперты: молодежь учится совершенно не на те специальности, которые ищут украинские компании. В итоге найти толкового инженера намного сложнее, чем экономиста.

Есть и другая проблема. К примеру, педагогов в Украине хватает, но уровень поступающих на эту специальность ниже, чем в других вузах. Это же касается и будущих врачей. Чтобы исправить ситуацию Минздрав даже инициировал в этом год повышение минимального балла ВНО до 150, но это нововведение в итоге так и не было одобрено.

Государство пытается влиять на ситуацию, корректируя госзаказ.

«Уменьшают госзаказ на экономические и юридические специальности и увеличивают на дефицитные. Более того, с прошлого года у тех, кто учится на технических и педагогических направлениях стипендия выше, чем у остальных студентов (1,4 тыс. против 1,1 тыс. грн. в месяц). По итогам этой вступительной кампании можно будет сделать вывод — сработала ли эта стратегия», — отметил в разговоре с UBR.ua замглавы секретариата Нацагентства по обеспечению качества высшего образования Никита Андреев.

По словам Марченко, в 2012-2015 г наши абитуриенты уменьшили натиск на направление «Менеджмент и администрирование» (снижение потока на 39,1%), экономические (-33,7%) и гуманитарные специальности (-33,6%).

В то же время самый маленький отток поступающих зафиксирован по направлениям «Сфере обслуживания» (-2,4%) и «Компьютерные науки» (-6,0%).

Работа не для всех

Но даже получив теоретически востребованную профессию, выпускнику вуза традиционно непросто найти работу из-за отсутствия опыта. Как рассказала специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Екатерина Криворученко, по состоянию на первый квартал 2017, конкуренция среди этой категории соискателей составляет шесть человек на одно вакантное место.

Как правило, специалистам без опыта могут предложить стажировку в компании(нередко с минимальной заработной платой) с возможностью обучения и профессионального роста. Что интересно, большинство украинских работодателей обращают все меньше внимания на диплом, считая опыт и компетенции лучшим доказательством профпригодности.

Немного иначе развивается ситуация в случае приема на работу студентов и специалистов начального уровня (без опыта). Здесь диплом может стать конкурентным преимуществом, поскольку свидетельствует о целеустремленности и желания учиться.

«Трое из пяти работодателей обращают внимание на диплом, если имеют дело с специалистом начального уровня. Наиболее авторитетные, по их мнению, рейтинговые национальные вузы», — объяснила Криворученко.

Почти половина представителей компаний считают, что выбор вуза влияет на дальнейшую карьеру только в том случае, если выпускник идет работать по специальности.

В целом, за первое полугодие 2017 г. работы в стране прибавилось. По данным Work.ua, работодатели разместили в среднем на 34% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года.

Много вакансий для студентов и специалистов без опыта предлагают в таких сферах:

продажи (ритейл);

финансовая, банковская сфера и инвестиции;

сфера гостеприимства (гостиницы, базы отдыха, рестораны, туризм);

административный персонал;

информационные технологии;

маркетинг, реклама, PR;

производство, технологии;

транспорт, логистика;

аграрный сектор;

рабочие специальности.

Платить украинцам тоже готовы больше, чем ранее. Особенно, по дефицитным специальностям.

Средний прирост зарплат на сайте Work.ua в первом полугодии нынешнего года составил +19%. Больше всего платят в Киеве (8397 грн), Одессе (7890 грн) и Харькове (7282 грн).