Как отличить качественное оливковое масло от фальсификата

12.07.17 18:00Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня такой популярный и полезный продукт как оливковое масло можно купить абсолютно в любом супермаркете. Прилавки просто ломятся от изобилия, предлагая покупателям масло на любой вкус и кошелек.

К сожалению, так уж устроен мир, что в нем существуют деньги. А значить, и существуют алчные люди, желающие их иметь в огромном количестве, при этом особенно не напрягаясь. Ведь гораздо проще обмануть, схитрить, выдать одно за другое, нежели честно работать и зарабатывать. К таким случаям относятся и случаи подделок товаров и продуктов питания, в данном случае оливкового масла.

В какой супермаркет или простенький магазин не зайди, полки пестрят бутылками с яркими этикетками, на которых «производители» заверяют нас в подлинности своего продукта.

Как же быть, особенно в тех случаях, когда нет опыта в приобретении такого деликатного продукта, как оливковое масло? Ответ прост – научиться отличать дешевую подделку от 100% натурального масла и для этого нужно запомнить несколько положений, которые обязательно помогут при выборе масла на полках магазинов.

                **Учимся отличать настоящее оливковое масло от подделки**

любое оливковое масло – это ценный продукт, который зачастую производят механическим путем, поэтому он априори не может быть дешевым. Как правило, оливковое масло в 5-6 раз дороже по цене обычного подсолнечного масла в регионе проживания;

очень внимательно нужно выбирать масло сорта Extra-virgin olive oil, так как оно наиболее дорогое и его чаще всего подделывают. В большинстве случаев это подделки из Италии, где подпольно смешивают более дешевые сорта оливковогомасла, привезенные из Туниса и Марокко;

не менее пристальное внимание необходимо уделить и самой расфасовке продукта – она не должна быть небрежной и вызывать подозрения;

уже, будучи дома можно на несколько часов поставить бутылку с купленным оливковым маслом в холодильник. Если по прошествии времени масло загустело, расслоилось и в нем образовался осадок, то можно с облегчением вздохнуть – это масло, конечно, не 100% натуральное, но первого сорта точно;

можно устроить маслу и испытание огнем. Для этого смочить в нем скрученный фитиль и поджечь. Если пламя резвое, чистое и без копоти, значить в бутылке действительно оливковое масло. И напротив – трещит и коптит – это означает, что перед нами подделка и такое масло лучше вообще не употреблять в пищу, так за его качество ни кто не поручится.

Главное запомнить – оливковое масло, это не товар с распродажи, поэтому не стоит бросаться на подобный «аукцион щедрости». Иначе не только можно деньги на ветер выбросить и удовольствия от его приобретения не получить, но еще и здоровью навредить.

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Среда, 12.07.2017

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