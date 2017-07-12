Николаевская афера на миллион: кто пострадал, а кто виновен?

Следствие с прокуратурой Николаевской области и «Банк Кредит Днепр» делают из пострадавшего поручителя по кредиту– виновного, чтобы скрыть мошенничество банковских сотрудников и должностных лиц заемщика, организовавших миллионную аферу с кредитом.

В четверг 13 июля в 15.30 в Центральном суде г. Николаева (Декабристов 41/12) состоится суд на основании необоснованного подозрения по избранию меры пресечения пострадавшему в банковской афере Юрию Трубянову, где прокурор попытается АРЕСТОВАТЬ поручителя, потерявшего как личное имущество, так и имущество своего предприятия. Цель следственных органов — вынудить Трубянова отказаться от своих имущественных претензий к банку и должностным лицам компании «Порт-Сервис» Валерию Морозову (экс-руководителю завода «Океан») и Юрию Щербине, которые в сговоре с банковскими сотрудниками, фальсифицируя документы о финансовую отчетность «Порт-Сервис», получили банковский кредит на сумму в 19,9 млн. гривен и украли его. Ходатайство будет рассматривать следственный судья Дирко И.И.

— Намерение прокураторы арестовать Юрия Трубянова — является методом запугивания пострадавшего в банковской аферы с целью вынудить его отказаться от своих претензий к должностным лицам ООО «Порт-сервис», а также сотрудникам банка, выдавшим кредит заведомо неплатежеспособному предприятию- рассказывает адвокат Наталья Степина— — Юрий Трубянов не получал и не тратил кредит, выполнил все обязательства перед банком по договору ипотеки/залога и передал банку имущество на сумму более 18 млн. грн. Следователь следственного управления Николаевской области Анна Полторак за подписью прокурора Ольги Левицкой, не имея достаточных доказательств и фактов, предъявили безосновательное подозрение Трубянову Юрию. Нужно отметить, Трубянов не являлся должностным лицом ООО «Порт-Сервис» на момент получения и расходования кредита. Он выступил поручителем по кредиту ООО «Порт-Сервис» и предоставил банку залоговое имущество (недвижимость и оборудование), которое на момент получения кредита, банк оценил в 23,9 млн.гривен, т.е. 120 % кредита. Наоборот, Трубянов был введен в заблуждение насчет реального финансового состояния предприятия «Порт-Сервис» директорами Морозовым и Щербиной, так и сотрудниками банка, которые проводили проверку всех документов и информацию о заемщике «Порт-Сервис» и получили за это 12500 долл. США по договору. Документы, подтверждающие осведомленность сотрудников банка о реальном положении предприятия на момент выдачи кредита находятся у следствия, как и документы, подтверждающие, что Трубянов Ю. не имел отношение к руководству ООО «Порт-Сервис» уже как год до получения кредита.

Важно, что Трубянов Ю. не только активно сотрудничал со следствием на протяжении 4 лет, но и предоставил около 1000 оригиналов документов, доказывающих противоправность действий должностных лиц ООО «Порт-сервис», — акцентирует адвокат Наталья Степина — Активная позиция Трубянова Ю., оспаривающего закрытие уголовных производств, подающего ходатайства о проведении следственных действий и многочисленных жалобы на бездеятельность и неэффективность следствия привела к тому, что он стал неудобным не только для непосредственных виновников аферы, но и для следствия.

— Грубые нарушения Закона Украины и отсутствие доказательств вины могут указывать на коррупционную заинтересованность правоохранительных органов сделать Трубянова виновным в кредитной афере, — рассказывает Виктория Кулаковская руководитель антикоррупционной организации «Ворам по рукам» — Удивительно, что Николаевская прокуратура хочет арестовать не организаторов и заемщиков кредита, а выполнившего свои обязательства поручителя. Общественными силами мы должны остановить этот беспредел. Известны многочисленные факты, как недобросовестные сотрудники банков за откат в % от суммы кредита выдавали деньги неплатежеспособным фирмам, что сейчас привело к коллапсу банковской системы Украины и тысячи людей потеряли свое имущество и депозиты.

Как сообщает Миколаївська правда, так же известно, как банки продают «отжатое» у людей имущество подставным лицам за смешные деньги. И в качестве благодарности от банков сотрудники правоохранительных органов за свои «коллекторские» услуги могут получать дешевые автомобили и недвижимость, которые были в залоге у банка.