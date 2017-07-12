Пьяная компания, гонявшая на автомобиле, сбила насмерть пешехода (видео)

Полиция Николаевской области опубликовала видео, как пьяная компания на автомобиле «Daewoo Lanos» в ночь на 10 июля гоняла по улицам с почти двукратным превышением допустимой скорости, а затем сбила насмерть 41-летнего пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает Маю Право.

Трагедия случилась в 1:00 у дома №148 по проспекту Центральному. Водитель «Daewoo Lanos» значительно превысил скорость и сбил мужчину, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

Водитель и пассажиры автомобиля пытались сбежать с места трагедии. Очевидцы случившегося задержали одного из беглецов – владельца автомобиля. Остальным беглецам удалось скрыться, но вскоре полиция разыскала еще четырех человек, которые находились в этом автомобиле, среди которых и 24-летний водитель.

За несколько часов до трагического события компания молодых людей прямо на капоте авто распивала алкоголь, после чего ездила по городу на большой скорости. Свои развлечения молодые люди снимали на камеру мобильного телефона, при этом один из товарищей заверил друзей, что если их остановит полиция, то он все «решит».

«На записи слышно, что молодые люди обсуждают скорость движения их авто – 160 км/час, а также видно, как проезжают на красный сигнал светофора. Увидев проблесковые маячки автомобиля патрульной полиции, они изменили направление движения, нецензурно высказавшись в сторону правоохранителей», - добавили в полиции.

В КОНЦЕ ВИДЕО ЗАФИКСИРОВАН МОМЕНТ ТРАГЕДИИ

Водителя машины задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.