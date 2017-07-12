Пьяная компания, гонявшая на автомобиле, сбила насмерть пешехода (видео)

12.07.17 18:40Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Полиция Николаевской области опубликовала видео, как пьяная компания на автомобиле «Daewoo Lanos» в ночь на 10 июля гоняла по улицам с почти двукратным превышением допустимой скорости, а затем сбила насмерть 41-летнего пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает Маю Право.

Трагедия случилась в 1:00 у дома №148 по проспекту Центральному. Водитель «Daewoo Lanos» значительно превысил скорость и сбил мужчину, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

Водитель и пассажиры автомобиля пытались сбежать с места трагедии. Очевидцы случившегося задержали одного из беглецов – владельца автомобиля. Остальным беглецам удалось скрыться, но вскоре полиция разыскала еще четырех человек, которые находились в этом автомобиле, среди которых и 24-летний водитель.

За несколько часов до трагического события компания молодых людей прямо на капоте авто распивала алкоголь, после чего ездила по городу на большой скорости. Свои развлечения молодые люди снимали на камеру мобильного телефона, при этом один из товарищей заверил друзей, что если их остановит полиция, то он все «решит».

«На записи слышно, что молодые люди обсуждают скорость движения их авто – 160 км/час, а также видно, как проезжают на красный сигнал светофора. Увидев проблесковые маячки автомобиля патрульной полиции, они изменили направление движения, нецензурно высказавшись в сторону правоохранителей», - добавили в полиции.

В КОНЦЕ ВИДЕО ЗАФИКСИРОВАН МОМЕНТ ТРАГЕДИИ

Водителя машины задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Похожие новости

12.07.17 13:20Паспорт для дочери АТОшник решил добыть кулаками

21.05.17 12:12В центре Николаева столкнулись фура и «Шевроле» - 1 человек в больнице

14.04.17 12:13В Николаеве седельный тягач «МАН» насмерть сбил пешехода

13.04.17 19:37В Николаеве на пешеходном переходе водитель сбил подростка

31.03.17 15:47В Николаеве водитель сбил пешехода, погрузил его в машину и скрылся

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 12.07.2017

Закругление верхнее-левое

20:20Минфин докапитализировал Приватбанк на 22,5 млрд

20:00Одна из лучших авиакомпаний мира начинает полёты в Украину

19:40Специалисты рассказали, как отличить родинку от рака

19:20СМИ: Киев объявит Донбасс оккупированным Россией

19:00Порошенко анонсировал создание нового министерства

18:40Пьяная компания, гонявшая на автомобиле, сбила насмерть пешехода (видео)

18:20Николаевская афера на миллион: кто пострадал, а кто виновен?

18:00Как отличить качественное оливковое масло от фальсификата

17:40Меркель предрекла смерть немецкого автопрома

17:23Украинцам грозит сюрприз к новому отопительному сезону

17:20Николаевская афера на миллион: кто пострадал, а кто виновен?

17:10На кого пойти учиться: кому легче всего найти работу в Украине

16:49Суд по обвинению Александра Сенкевича в коррупции снова перенесли

16:33Насколько в Украине подорожали продукты питания и стоит ли ждать снижения цен

16:20Новый сингл ONUKA стал хитом YouTube (видео)

16:00Три страны ЕС против упоминания европейской перспективы Украины в заявлении саммита, - DW

15:45РФ упростила получение гражданства для украинцев

15:35В Николаеве глухонемой парень едва не разбился во имя любви

15:15Кремль: уступок от Трампа не ждем и сами не пойдем

14:56Как это работает: 8 интересных и малоизвестных фактов о Wi-Fi

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.06.17 20:232470

Вирусным атакам подверглись компьютерные сети в Эстонии и Польше

28.06.17 20:422870

В Ночь на Купала николаевцам обещают незабываемую мистерию

28.06.17 21:002350

В Україну йде справжня спека: в четвер буде до +34 градусів - синоптик

29.06.17 07:572220

За добу один військовий загинув, ще троє були поранені - штаб АТО

Самые читаемые

02.07.17 11:0013110

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:227070

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:176660

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:155610

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама