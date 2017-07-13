Обзор курса гривны к доллару США и другим основным валютам сегодня 13.07.2017

13.07.17 11:30Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

НБУ на 13 июля укрепил курс гривны до 25,91 грн/доллар. Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,06 гривен. Курс евро повысился на 50 копеек.

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июля 2017 года, в 10:30 курс доллара в продаже понизился на 10 копеек - до 26,06 гривен, в покупке курс доллара уменьшился на 9 копеек - до 25,78 гривен за доллар. По сравнению с данными 12 июля, курс евро в продаже повысился на 50 копеек - до 29,90 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,55-25,90 (25,60-25,96 - 12 июля), продажи 25,95-26,20 (25,99-26,35 - 12 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,7809 (25,8728 - 12 июля), продажи - 26,0601 (26,1662 - 12 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,80-29,55 (28,80-29,15 - 12 июля), продажи - 29,60-30,20 (29,15-29,80 - 12 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,2763 (28,8383 - 11 июля), продажи - 29,9071 (29,4034 - 12 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,250 (3,010-4,500 - 12 июля), продажи - 4,200 – 4,800 (4,500-5,200 - 12 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,003 (4,238 - 12 июля), продажи - 4,381 (4,647 - 12 июля) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в продаже 13 июля 2017 года в 10:00 не изменился в сравнении с показателем закрытия последней сессии – 25,92 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 29,66 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару открылись в диапазоне 25,9000 - 25,9150 евро 29,6425 - 29,6597 грн/евро, российский рубль 0,4308 - 0,4314 грн/рубль.

Напомним, 12 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 25,9000 - 25,9150, евро 29,5596 - 29,5741 грн/евро, российский рубль 0,4312 - 0,4317 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 25,91 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2591,0673 гривны за 100 долларов (-6,1338); 2966,5130 гривны за 100 евро (+4,4051); 4,2741 гривны за 10 рублей (-0,0019).

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