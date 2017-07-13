Депутаты Николаевского горсовета трижды признают РФ агрессором

13.07.17 12:45Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 13 июля, во время заседания 22 очередной сессии депутаты Николаевского горсовета будут три раза голосовать за признание России страной-агрессором.

В повестке дня сессии Николаевского городского совета, которая проходит в среду, 13 июля, изначально значился только один вопрос «О признании Российской Федерации страной-агрессором». Однако в ходе обсуждения повестки дня депутаты включили в повестку ещё два проекта решения, суть которых сводится к тому же.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что от члена фракции «Самопомощь» Светланы Тарановой ему поступила просьба включить соответствующий вопрос в повестку дня. При этом он отметил, что проект решения не был рассмотрен на заседании комиссии и она не дала по нему никаких заключений — ни отрицательного, ни положительного.

Между тем, на предыдущей сессии депутат от БПП Сергей Танасов тоже выступил с предложением внести такой вопрос в повестку дня. Вопрос попал на рассмотрение в комиссию, и комиссия предложила изложить его в новой редакции.

Но оказалось, что Светлана Таранова предложила ещё один, уже третий проект решения, мотивировав это тем, что «состав предыдущих двух проектов не отвечает позиции депутатов».

Как сообщает Новостной Николаев, Сенкевич предложил поставить на голосование вопрос о включении в повестку всех поступивших проектов решения. По его словам, депутаты из некоторых фракций заявили, что будут голосовать за все три, поскольку «это принципиально, и все три они поддержат».

Городской голова поставил на голосование вопрос о включении на голосовании ещё двух проектов решения, и по каждому из проектов набралось достаточное количество голосов. Если за каждый из предложенных и внесённых в повестку дня проектов депутаты поддержат столь же усердно, получится, что Николаевский горсовет признает Россию агрессором трижды, причём за одну сессию.

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