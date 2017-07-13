На сессии Николаевского горсовета снова поднялся вопрос "Мафии"

За это время можно было разобраться не только с объектом, а с субъектом: депутат Елена Киселёва напомнила всем коллегам про «Мафию», которая «волшебным образом» появилась в самом центре города.

Депутат Елена Киселева опять напомнила коллегам про «семейные ценности» в центре Николаева и пожаловалась на бездействие управления архитектуры в этом вопросе.

Об этом она сказала сегодня, 13 июля, на 22-ой очередной сессии Николаевского городского совета, передает БлиNКом.

«Ситуация какая-то смешная, заколдованная вокруг этого объекта. Все об этом забыли. Почему забыли, не знаю. По поводу отмены разрешения происходит вообще некая фантасмагория с белым прямоугольником. Земля в аренде у юридического лица, объект собственности у физических лиц. А управление архитектуры подписывает паспорта размещения временных сооружений на пять объектов снова юридическому лицу», — сказала Киселева. Депутат посетовала на заместителя мэра Антона Турупалова, который до сих пор не рассмотрел вопрос. Она потребовала дать поручение управлению архитектуры в срочном порядке разместить на сайте проект решения, который вынесут на сессию.

Напомним, появление «Мафии» в центре города вызвало немало скандалов и дебатов. И ПОСЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ВЛАДЕЛЬЦЫ «МАФИИ» ГАЛОПОМ СТАЛИ ВОЗВОДИТЬ СВОЙ ОБЪЕКТ.

Ни общественный резонанс, ни депутатские комиссии не дали ровным счетом ничего — развернувшаяся в историческом месте города «Мафия» показала, кто в городе хозяин.