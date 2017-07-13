На сессии Николаевского горсовета снова поднялся вопрос "Мафии"

13.07.17 13:15Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

За это время можно было разобраться не только с объектом, а с субъектом: депутат Елена Киселёва напомнила всем коллегам про «Мафию», которая «волшебным образом» появилась в самом центре города.

Депутат Елена Киселева опять напомнила коллегам про «семейные ценности» в центре Николаева и пожаловалась на бездействие управления архитектуры в этом вопросе.

Об этом она сказала сегодня, 13 июля, на 22-ой очередной сессии Николаевского городского совета, передает БлиNКом.

«Ситуация какая-то смешная, заколдованная вокруг этого объекта. Все об этом забыли. Почему забыли, не знаю. По поводу отмены разрешения происходит вообще некая фантасмагория с белым прямоугольником. Земля в аренде у юридического лица, объект собственности у физических лиц. А управление архитектуры подписывает паспорта размещения временных сооружений на пять объектов снова юридическому лицу», — сказала Киселева. Депутат посетовала на заместителя мэра Антона Турупалова, который до сих пор не рассмотрел вопрос. Она потребовала дать поручение управлению архитектуры в срочном порядке разместить на сайте проект решения, который вынесут на сессию.

Напомним, появление «Мафии» в центре города вызвало немало скандалов и дебатов. И ПОСЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ВЛАДЕЛЬЦЫ «МАФИИ» ГАЛОПОМ СТАЛИ ВОЗВОДИТЬ СВОЙ ОБЪЕКТ.

Ни общественный резонанс, ни депутатские комиссии не дали ровным счетом ничего — развернувшаяся в историческом месте города «Мафия» показала, кто в городе хозяин.

Похожие новости

31.01.17 11:13В медицинских учреждениях Николаева появятся "окошки жизни" для подкидышей

30.01.17 10:58Сокращенной процедурой регистрации брака в Николаеве воспользовались уже 13 пар молодоженов

27.01.17 17:26По технологии выращивания баранов, изобретенной баштанским заводчиком, животных кормят сухой коноплей

25.01.17 09:36Фестиваль уличной еды проведут на территории заброшенного николаевского завода

14.01.17 19:10В Николаеве пьяный изнасиловал 13-летнюю девочку

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Четверг, 13.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:34Чего ожидать от пенсионной реформы, - рассказали на пресс-конференции в Одессе киевские эксперты

17:11Транзит через ГТС Украины обвалился на четверть

16:45Обучение педагогов Николаева эмпатийному общению с учениками

16:30Сессия: конфликт интересов или споры в вопросе налогов и сборов

16:15В Украине новый закон обяжет школы отчитываться о трате родительских денег

16:00Стало известно, что больше всего подорожало с начала года

15:45У кого в Украине самые высокие пенсии и как после реформы изменится ситуация

15:30Канадец признался в Сети в убийстве и был арестован

15:15СБУ обвинила Глорию Джинс в уплате налогов ЛНР

15:00Признание России страной-агрессором остановило работу сессии на час

14:45Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

14:30Туск призвал Россию освободить украинцев

14:15Виновника смертельного ДТП в центре Николаева отправили в СИЗО

14:00«Расстрелял три ноутбука»: Захарченко снова выставили на посмешище

13:40Порошенко обсудил с лидерами ЕС создание "плана Маршалла" для Украины

13:29Юнкер: Украина показала прогресс в реформах

13:15На сессии Николаевского горсовета снова поднялся вопрос "Мафии"

13:00Как магазины обуви обманывают покупателей (видео)

12:45Депутаты Николаевского горсовета трижды признают РФ агрессором

12:30ТОП-10 стран для иммиграции в 2017 году

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.06.17 18:452470

Главный патрульный Николаева объяснил, почему на улицах города полно фур

29.06.17 18:592490

В Николаеве коммунальщики выбросили старый рубероид прямо на цветы, посаженные пенсионеркой

29.06.17 19:142550

Львовский горсовет в дыму (видео)

29.06.17 19:292630

Жительница Николаева продавала украинок в секс-рабство в Европу

Самые читаемые

02.07.17 11:0013830

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:227300

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:176980

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:155910

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама