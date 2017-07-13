Виновника смертельного ДТП в центре Николаева отправили в СИЗО

13.07.17 14:15Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 13 июля, Центральный райсуд избрал меру пресечения виновнику смертельного ДТП в центре города. Его отправили в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город»

Ранее сообщалось, что пьяная компания, гонявшая на автомобиле, сбила насмерть пешехода. Участники ДТП сбежали, свидетели задержали одного из беглецов, а затем полиция отыскала еще четыре человека.

Во время судебного заседания стало известно, что в ноябре 2016 подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП), в связи с чем на год был лишен права управления. Однако, 10 июля снова сел за руль, на этот раз чужого авто, будучи нетрезвым. По данным следствия, тормозной путь автомобиля «Daewoo Lanos» составляет 149 м.

В результате суд 24-летнему водителю суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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