СБУ обвинила Глорию Джинс в уплате налогов ЛНР

Спецслужбы утверждают, что фабрика в Луганске платит налоги в ЛНР.

СБУ в результате проверки нашла подтверждения информации, обнародованной активистами общественных организаций, о возможной незаконной деятельности в Украине российской торгово-производственной сети Глория Джинс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По полученной информации, в Украине главная фабрика Глория Джинс расположена во временно оккупированном Луганске и продолжает работать. Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик", - сказано в сообщении.

Проверка продлится в рамках уголовного производства.

"СБ Украины выражает активистам благодарность за неравнодушие и заявляет, что всегда открыта к сотрудничеству по укреплению национальной безопасности страны", - добавляют в пресс-службе.