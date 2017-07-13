Стало известно, что больше всего подорожало с начала года

Государственная служба статистики обнародовала информацию об индексе потребительских цен. Это позволяет узнать, что больше всего подорожало за последние полгода.

По данным Госстата, если сравнить цены на товары и услуги в декабре 2016 года и в июне 2017, то выходит, что в среднем все подорожало на 7,6%. Если рассматривать по категориям, то получается, что больше всего выросли цены на продукты питания, коммунальные услуги, а также на алкоголь и сигареты. Однако, нашлось и то, что стало дешевле за полгода.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в Украине за полгода выросла на 12,4%. Больше всего подорожали фрукты – на 47,5%, овощи – на 82%, хлебобулочные изделия – на 8,6%, мясо – на 1%, твердый сыр и творог – на 10%. Незначительно подорожало и молоко. А вот яйца за последние шесть месяцев значительно подешевели – на целых 38,5%.

Алкоголь и сигареты в среднем поднялись в цене на 10,1%. Если конкретнее, то алкогольные напитки подорожали на 4,3%, а вот сигареты прибавили в стоимости 20,3%.

Что касается коммунальных услуг, то цены в среднем выросли на 7%. Если рассмотреть более конкретно, то содержание домов и придомовых территорий выросло на 47,2%, электроэнергия подорожала на 28,1%, канализация – на 24%, а водоснабжение на 18%.

В Госстате также отметили подорожание в сфере отдыха и культуры, гостиннично-ресторанного бизнеса, а также телефонный коммуникаций и транспорта. Здесь показатели колеблются в пределах 2-7%. А вот фармацевтическая продукция и стоимость мебели подешевели в среднем на 0,6%.