Стало известно, что больше всего подорожало с начала года

13.07.17 16:00Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Государственная служба статистики обнародовала информацию об индексе потребительских цен. Это позволяет узнать, что больше всего подорожало за последние полгода.

По данным Госстата, если сравнить цены на товары и услуги в декабре 2016 года и в июне 2017, то выходит, что в среднем все подорожало на 7,6%. Если рассматривать по категориям, то получается, что больше всего выросли цены на продукты питания, коммунальные услуги, а также на алкоголь и сигареты. Однако, нашлось и то, что стало дешевле за полгода.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в Украине за полгода выросла на 12,4%. Больше всего подорожали фрукты – на 47,5%, овощи – на 82%, хлебобулочные изделия – на 8,6%, мясо – на 1%, твердый сыр и творог – на 10%. Незначительно подорожало и молоко. А вот яйца за последние шесть месяцев значительно подешевели – на целых 38,5%.

Алкоголь и сигареты в среднем поднялись в цене на 10,1%. Если конкретнее, то алкогольные напитки подорожали на 4,3%, а вот сигареты прибавили в стоимости 20,3%.

Что касается коммунальных услуг, то цены в среднем выросли на 7%. Если рассмотреть более конкретно, то содержание домов и придомовых территорий выросло на 47,2%, электроэнергия подорожала на 28,1%, канализация – на 24%, а водоснабжение на 18%.

В Госстате также отметили подорожание в сфере отдыха и культуры, гостиннично-ресторанного бизнеса, а также телефонный коммуникаций и транспорта. Здесь показатели колеблются в пределах 2-7%. А вот фармацевтическая продукция и стоимость мебели подешевели в среднем на 0,6%.

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