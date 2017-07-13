В Украине новый закон обяжет школы отчитываться о трате родительских денег

Не все родители могут позволить себе сдавать деньги в школьные фонды, что отражается на отношении к детям.

Министерство образования и науки Украины предлагает в новом законе об образовании обязать школьные благотворительные фонды, аккумулирующие деньги родителей на нужды школ, отчитываться за потраченные средства. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич.

«Закон об образовании, который сегодня поставлен на голосование в парламенте, для нас он невероятно важен, потому что без этого закона мы не можем осуществлять настоящее реформирование образования. Так вот, в этом законе есть статья, которая будет обязывать все учебные заведения в обязательном порядке публиковать все средства, поступающие на содержание этого учреждения, и как они расходуются. Тогда станет ясно, и родители смогут задать вопросы тем, кто поощряет их сдавать деньги, – если, например, орган местного самоуправления выделил для этой школы средства на ремонт, тогда не понятно, почему собираются эти средства на ремонт у родителей», – заявила Гриневич. Кроме того, Гриневич объяснила, что сегодня с родителей собирают деньги на ремонт так называемые благотворительные фонды, которые министерство не имеет права запретить. Правда министр умолчала о том, что в школах дают негласную установку на создание таких фондов.

«Очень важно, чтобы эти фонды, которые собирают эти средства, четко отчитывались перед родителями, на что эти деньги идут. Думаю, это одна из новелл закона об образовании, которая должна показать, сколько теневых средств в нашей системе образования и каким образом они расходуются. В результате финансовой децентрализации органы местного самоуправления имеют совершенно другие возможности – в них увеличилась доходная часть бюджета в несколько раз. Они сейчас имеют гораздо больше возможностей обеспечить школы всем необходимым», – заявила Гриневич.

По словам министра образования, не все родители могут позволить себе сдавать деньги в школьные фонды, что отражается на отношении к детям.