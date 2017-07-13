В Николаеве депутаты горсовета откорректировали Положение о налоге на имущество

13.07.17 20:08Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В среду, 13 июля, депутаты городского совета поддержали проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Николаевского городского совета от 7 июля 2011 года № 7/3 «Об установлении местных налогов и сборов на территории города Николаева», с изменениями и дополнениями».

За указанный проект решения городского совета проголосовало 29 народных избранников. Таким образом, депутатский корпус откорректировал Положение о налоге на имущество, изменив некоторые местные налоги и сборы.

Так, например, в соответствии с данным проектом решения горсовета база налогообложения объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица налогоплательщика, уменьшается:

а) для квартиры/квартир независимо от их количества - на 60 квадратных метров;

б) для жилого дома/домов независимо от их количества - на 120 квадратных метров;

в) для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их частей) - на 180 квадратных метров.

Такое уменьшение предоставляется один раз за каждый базовый налоговый (отчетный) период (год).

Данное решение горсовета вводится в действие с 1 января 2018 года. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета.

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