В Николаеве спасатели рассказали детям о правилах безопасного поведения

14.07.17 08:03Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Летом спасатели проводят профилактическую работу с детьми акцентируя внимание на сезонных рисках и опасностях, которые подстерегают их во время отдыха. Сотрудники Службы спасения посещают детские оздоровительные лагеря, садики, рассказывая о правилах безопасности жизнедеятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСЧС Украины в Николаевской области.

13 июля сотрудники Главного управления ДСЧС Украины в Николаевской области совместно с представителями общественной организации «Цвет нации» посетили детский сад № 22 «Елочка» Центрального района и провели для детей интересную, а главное полезную акцию «Безопасное лето». Во время этой познавательной встречи воспитанники сада с интересом слушали рассказы специалистов Службы спасения и с удовольствием участвовали во всех предложенных конкурсах и подвижных играх.

Основные темы, которые общались с дошкольниками спасатели вместе с представителями общественной организации стали: безопасный отдых летом, пожары в природных экосистемах и как их избежать, опасные насекомые и животные, правила безопасного отдыха у воды и многие другие.

В завершение этой насыщенной встречи маленькие слушатели выразили спасателям свою благодарность и отметили, что с нетерпением ждать следующий визит сотрудников Службы спасения. В свою очередь и представители общественной организации «Цвет нации» пожелали малышей безопасного лета, побольше ярких эмоций во время отдыха, и в память подарили наклейки с эмблемами организаций и экстренного номера Службы спасения «101»!

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